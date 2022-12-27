Hindistan'da yoğun sis hava ve demiryolu ulaşımını aksatıyor

Hindistan'da bazı bölgelerde sadece 50 metre (164 ft) görüş mesafesine sahip olan Delhi Havalimanı, yolcuları bu tür koşullarda çalışacak şekilde donatılmamış uçuşların etkilenebileceği konusunda uyardı.
Yerel basın, Delhi'ye giden 15 trenin de sis nedeniyle gecikme yaşadığını bildirdi.
Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), bir bültende, hafif rüzgar ve yüksek nem seviyeleri nedeniyle önümüzdeki 24 saat boyunca şehrin bazı bölgelerinde yoğun sisin devam etmesinin muhtemel olduğunu söyledi.
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ABD’nin büyük bir kesimini etkisi altına alan kar fırtınası devam ediyor. Anadolu Ajansı, kar fırtınasının en çok etkili olduğu Buffalo kentinde felaketin boyutlarını görüntüledi.
Kar kalınlığının bir metreyi aştığı kentte araçların trafiğe çıkışı yasaklandı.
Amerikalılar yoğun ve uzun kar yağışı korkusuyla marketlerdeki temel gıda malzemelerini tüketti, marketlerin rafları boşaltıldı. Yerel kaynaklara göre bir süper markette yağmalama olayları da yaşandı.
Kar fırtınasında mahsur kalan Buffalo kentinin bazı sakinleri Noel’i itfaiye binalarında kutladı.
ABD’de milyonlarca kişi kar fırtınası nedeniyle elektriksiz kaldı.
New York’a bağlı Erie İlçe yöneticisi Mark Poloncarz, yaptığı açıklamada, ilçede elektrikleri kesik olan ev ve iş yerlerinin yüzde 94’üne elektrik verildiğini ancak halen 12 bin ev ve iş yerinde elektriklerin kesik olduğunu belirtti.
Poloncarz, gün içinde de yaklaşık 20 santimetre kalınlığında kar yağmasını beklediklerini ifade ederek, Bu korkunç bir durum. Sokakları açmaya ve temizlemeye ve henüz temizlenmemiş alanlara girmeye çalıştığımız için bu iyi olmadı. dedi.
Erie ilçesinde kar fırtınasında ölenlerin sayısının bir günde 13’ten 27’ye yükseldiği bildirildi.
Associated Press’in ülke genelinde topladığı verilere göre New Yorkta kar fırtınası kaynaklı ölü sayısı 27’ye çıkarken, Ohioda 10, Kansas ve Kentuckyde 3er, Coloradoda 2, Missouri, Tenessee ve Wisconsinde birer kişi olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısı 50ye ulaştı.
Diğer taraftan Amerikan NBC televizyonuna göre Colorado, Illinois, Kansas, Kentucky, Michigan, Missouri, Nebraska, New York, Ohio, Oklahoma, Tennessee ve Wisconsin eyaletlerinde 55 kişi hayatını kaybetti.
Kanadadaki Büyük Göllerden Meksika sınırındaki Rio Grandeye kadar kapsamı genişleyen ölümcül kar fırtınası, ABD nüfusunun yaklaşık yüzde 60ını olumsuz etkiledi.
Uçuş takip sitesi FlightAware, ABD’de son 4 günde yaklaşık 13 bin uçuşun iptal edildiğini bildirdi.
ABDde, 21 Aralıkta ulusal ve yerel hava raporlama kurumları, nesilde bir kez görülebilecek şiddette soğuk ve karlı hava şartları konusunda uyarıda bulunmuştu.
Ulusal Hava Durumu Servisi (NOAA), ülkenin bazı bölgelerinde son 40 yıldır yaşanmamış soğuk hava şartlarının yaklaştığını duyurmuştu.
Hava durumu servisi, Yoğun kar yağışının, seyahatleri çok zor veya imkansız hale getirebileceğine ve hayati tehlike oluşturabileceğine işaret etmişti.
Ayrıca, soğuk havanın etkisiyle oluşacak fırtınanın, ülkenin Kanada sınırındaki Great Lakes bölgesinde 3. kategorideki kasırganın basıncına eş değer olacağı bilgisi paylaşılmıştı.Fırtına nedeniyle New Jerseynin Manhattana bakan kıyı şeridindeki bazı hastane ve iş yerlerinin giriş katları, taşan Hudson Nehrinin suları altında kalırken sele maruz kalan birçok araç zarar görmüştü.
Queens ve Brooklynin kıyı bölgeleri de yükselen okyanus sularından zarar görürken şiddetli rüzgarın getirdiği dalgalar kıyı şeridindeki bazı caddeleri ve yaşam alanlarını kullanılamaz hale getirmişti.
ABD'de görülmemiş kar fırtınası: Bir metreyi geçti ölü sayısı 50'ye çıktı
ABD ve Kanada'yı etkisi altına alan kar fırtınası nedeniyle ölü sayısı artıyor. ABD'de aşırı soğuk nedeniyle 50 kişi yaşamını yitirdi. Nesilde bir kez görülen kar yağışı nedeniyle trafiğe çıkış yasaklandı, marketlerde raflar boşaldı.
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Meteorolojiden yapılan son dakika açıklamasına göre, soğuk hava ile birlikte kar, fırtına ve sağanak yağmur geri dönüyor. İşte 25 Aralık Pazar il il güncel hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük güncel hava tahmin raporu yayımlandı. Buna göre, iki gündür devam eden güneşli hava yerini yeniden kar ve sağanak yağmura bırakıyor. Soğuk hava yurt genelinde etkisini artırırken Doğu ve İç Anadoluda etkili olan kar yağışı ise devam edecek. İşte il il 25 Aralık hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Bu akşam saatlerinde Trakya kesiminin, yarın Marmaranın doğusu, İç Anadolunun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Afyonkarahisar, Kütahya, Yozgat, Kırşehir ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, zamanla iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Zonguldak, Düzce, Karabük, Bartın, Bolunun kuzeyi ile Kastamonunun kuzeyinde 800-900 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile İç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; 25.12.2022 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Batı Karadenizde görülecek yağışların, Zonguldak, Düzce, Karabük, Bartın, Bolunun kuzeyi ile Kastamonunun kuzeyinde 800-900 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamlar, buzlanma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İSTANBUL 8°C, 12°CParçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu
İZMİR 10°C, 17°CParçalı bulutlu
ANTALYA 10°C, 20°CAz bulutlu ve açık, gece saatlerinde parçalı bulutlu
ANKARA 1°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı ve hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Yağış geliyor: Meteoroloji il il uyardı
Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre, soğuk hava ile birlikte kar, fırtına ve sağanak yağmur geri dönüyor. İşte 25 Aralık Pazar il il güncel hava durumu raporu...
GÜNDEM
43 ilin geçiş güzergahında yoğun sis: Görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü