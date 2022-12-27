Hindistan'da yoğun sis hava ve demiryolu ulaşımını aksatıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Bu akşam saatlerinde Trakya kesiminin, yarın Marmaranın doğusu, İç Anadolunun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Afyonkarahisar, Kütahya, Yozgat, Kırşehir ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, zamanla iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Zonguldak, Düzce, Karabük, Bartın, Bolunun kuzeyi ile Kastamonunun kuzeyinde 800-900 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile İç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.