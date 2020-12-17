Hindistan'da yüzlerce kişiyi hastanelik etmişti: Sütte çıkan madde şaşırttı

Hindistan'da 600 kişiyi hastanelik eden gizemli hastalığın sebebi hala araştırılıyor. Hastalardan alınan kan örneklerinde kurşun ve nikele rastlanması sonucu araştırmalarını genişleten araştırmacılar bazı süt örneklerinde nikel tespit etti.

SÜTTE BULUNMAMALI

Tüm Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüsü'nden (AIIMS) bir bilim adamı, Eluru kasabasında toplanan süt örneklerinde nikel bulunduğunu ortaya çıkardı:

“Süt örneklerinde nikel varlığı bizi uyaran bir şey. Sütte normalde bulunmamalı"

600 KİŞİ HASTANELİK OLMUŞTU

Hindistan'da gizemli hastalık nedeniyle bir kişi hayatını kaybederken, 600'den fazla kişi hastaneye kaldırılmıştı.

Cumartesi günü Eluru şehrinde bir hasta ani bilinç kaybı ve titreme gibi belirtilerle yaşamını yitirmiş, ardından çok sayıda kişi aynı şikayetlerle hastaneye kaldırılmıştı.

REKLAM

Bölgedeki yerel sağlık yetkilileri, hastalığın sinir sistemini etkilediğini fakat kesin sebebinin henüz belirlenemediğini söylemişti.

DÜNYA Hindistan'da gizemli hastalığın nedeni araştırılıyor: 450 kişi hastanelik oldu

İLAÇLARDAN GEÇMİŞ OLABİLİR!

Aynı zamanda sağlık hizmetleri bölge koordinatörü , bilim adamlarının süt örneklerinde neden metal bulunduğunu henüz öğrenemediklerini, ancak pestisitlerden gelme ihtimali olduğunu söyledi.

Çarşamba günü, Hint medyası, AIIMS, Hindistan Kimyasal Teknoloji Enstitüsü (IICT) ve diğer tanınmış kurumlardaki uzmanların, gizemli hastalığın salgınının arkasında böcek ilacı kalıntılarının olabileceğini doğruladıklarını bildirdi.