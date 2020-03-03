Hint politikacılardan koronavirüs ile mücadele için iğrenç öneri: İnek idrarı

Hindistan'da politikacılar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kontrol altında tutulması için ilginç önerilerde bulundu.

Hint basınındaki haberlere göre, milletvekili Haripriya, "Hepimiz inek dışkısının çok faydalı olduğunu biliyoruz. Aynı şekilde, inek idrarı bir ortamı arıtır. Kovid-19'a karşı inek idrarı, inek dışkısı ile bir tedavi yönteminin bulunabileceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:40 Vuhan'daki Hindistan vatandaşları Yeni Delhi'ye geldi Yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen Hindistan vatandaşlarını taşıyan uçak Yeni Delhi Havaalanı'na geldi. Uçaktan inenlerin üzerine dezenfektan sıkılıp ateşleri ölçüldü. BiP'te paylaş

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BJP'den Uttar Pradeş eyaletinin Başbakanı Yogi Adityanath da Uttarakand eyaletinde bir etkinlikte yaptığı açıklamada, zihinsel stresin üstesinden gelinebilirse Kovid-19'un önlenebileceğini savundu.

Ne olmuştu?

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19'un, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

DSÖ, son olarak, Kovid-19 için küresel risk seviyesini "yüksekten", "çok yükseğe" çıkarmıştı. Kovid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde 2 bin 945'i Çin'de olmak üzere 3 bin 116 kişi yaşamını yitirirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 90 bini geçti.

DÜNYA Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 90 bini aştı