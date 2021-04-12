Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Hintli doktordan kritik koronavirüs uyarısı Mutasyonlar konusunda aşılara güvenemeyiz
ASYA

Hintli doktordan kritik koronavirüs uyarısı: Mutasyonlar konusunda aşılara güvenemeyiz

Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen Hindistan'da günlük vaka sayısı, salgının başından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Ülkedeki pandemi hastanesi yetkililerinden Dr. S.P. Byotra, virüsün mutasyonlarının 'öngörülemez' olduğunun altını çizerek, mutasyonlar konusunda sadece aşılara güvenilmemesi ve insanların tedbirlere uyması gerektiğini belirtti.

Haber Merkezi DHA
Hintli doktordan kritik koronavirüs uyarısı: Mutasyonlar konusunda aşılara güvenemeyiz
Hindistan'da günlük vaka sayısı, salgının başından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Hindistan'da son 24 saatte 168 bin 912 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 13 milyon 527 bin 717 oldu. Vaka sayıları ülkede ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü 30 Ocak 2020'den bu yana 'günlük en yüksek vaka artışı' olarak kayıtlara geçti. Başkent Yeni Delhi’deki koronavirüs hastanesi başkan yardımcısı Dr. S.P. Byotra, ülkede yükselen koronavirüs vakalarının mutasyonlarla ilişkili olduğunu ifade etti.

"YALNIZCA AŞILARA GÜVENMEMELİYİZ"

"Enfeksiyonda böylesine bir artışa şahit olmamızın ana nedeni, virüsteki mutasyonlardır" diyen Byotra, "Brezilya, Güney Afrika ve Birleşik Krallık varyantı olmak üzere üç farklı ana varyant olduğunu biliyoruz. Bu mutasyonların davranışları öngörülemez. Virüsün mutasyonu muhtemelen onu daha bulaşıcı hale getiriyor. Ancak, çalışmalar herhangi bir kesin sonuca varana kadar beklemeliyiz. Mutasyonlar konusunda sadece aşılara güvenemeyiz. Tedbirlerimizi almamız gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

Hindistan'da vaka sayısında rekor: Salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı
DÜNYA
Hindistan'da vaka sayısında rekor: Salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı

VAKA SAYILARI REKORA KOŞUYOR

Hindistan’da son 24 saatte 168 bin 912 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Bu sayının, ülkede salgının başlangıcından bu yana en yüksek sayı olduğu kaydedildi. Hindistan, en çok vakanın bulunduğu ülkelerin yer aldığı tabloda dünya genelinde 3’üncü sıradan 2’nci sıraya yükseldi. Dünya genelinde en fazla vaka sayısına sahip olan ABD’nin ardından gelen Hindistan’da 13 milyon 527 bin 717 kişide virüs tespit edilirken; 170 bin 209 kişi de virüse bağlı nedenlerden hayatını kaybetti.

Dünyada 140 ülkede 501 milyon kişi aşılandı: Türkiye 7'inci sırada
KORONAVİRÜS
Dünyada 140 ülkede 501 milyon kişi aşılandı: Türkiye 7'inci sırada
Abone Ol Google News
Anneyi ağlatan karar

Anneyi ağlatan karar

​Hande Çinkitaş cinayetinde baba ve üvey anne tahliye edildi.
Aşı orucu bozar mı?

Aşı orucu bozar mı?

​Din İşleri Yüksek Kurulu açıkladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ermenistandan ele geçirilen ganimet araçlarla oluşturulan parkın açılışını yaptı

Yeni Şafak ile<br>2021 Ramazan

Yeni Şafak ile
2021 Ramazan

​Çok az kaldı... 2021 Ramazan için hazır mıyız?

​Emniyet'ten #12Nisan açıklaması.
Konutta kiralar uçtu

Konutta kiralar uçtu

​Yedi ilde yüzde 50'den fazla fiyat artışı var.

Sipariş üzerine yapıyor

Sipariş üzerine yapıyor

Yurt dışında görüp başladı, hayran bırakıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.