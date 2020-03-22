Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem

Hayat

Çanakkale’yi bir doktor anlatıyor

Dünyaca ünlü keman virtüözümüz Ayla Erduran I. Dünya Savaşı’nda Çanakkale cephesinde doktor olarak görev yapan babası Ordinaryüs Profesör Behçet Sabit Erduran’ı anlattı. Erduran, babasının anılarını yazdığı defterin bir tarih öğretmeni tarafından bulunduğunu ve anılarını okuyunca çok duygulandığını söylüyor.