Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, büyüklüğü 5.3 olan bir deprem meydana geldi.
Depremin yerin 10 km derinliğinde ve Zagreb'in kuzeyinde meydana geldiği duyuruldu.
Henüz can veya mal kaybıyla ilgili resmi bir açıklama yok.
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, büyüklüğü 5.3 olan bir deprem meydana geldi.
Depremin yerin 10 km derinliğinde ve Zagreb'in kuzeyinde meydana geldiği duyuruldu.
Henüz can veya mal kaybıyla ilgili resmi bir açıklama yok.
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