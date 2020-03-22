Dünya Hırvatistanda 53 büyüklüğünde deprem
AVRUPA

Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem

Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’in kuzeyinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 10 km derinliğinde ve Zagreb'in kuzeyinde meydana geldiği duyuruldu.

Haber Merkezi İHA
Hırvatistan'da şiddetli deprem.
Hırvatistan'da şiddetli deprem.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, büyüklüğü 5.3 olan bir deprem meydana geldi.

Depremin yerin 10 km derinliğinde ve Zagreb'in kuzeyinde meydana geldiği duyuruldu.

İHA
Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Henüz can veya mal kaybıyla ilgili resmi bir açıklama yok.

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