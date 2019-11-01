Dünya Hırvatistandan Slovenyaya geçmeye çalışan düzensiz iki göçmen nehirde boğuldu
AVRUPA

Hırvatistan'dan Slovenya'ya geçmeye çalışan düzensiz iki göçmen nehirde boğuldu

Hırvatistan ile Slovenya arasındaki sınırı oluşturan Kupa Nehri'nde iki düzensiz göçmen boğularak hayatını kaybetti. Slovenya'nın güneyindeki Novo Mesto Polis Müdürlüğünden yapılan açıklamada, nehirde boğulan iki kişinin, Batı Avrupa ülkelerine ulaşmak amacıyla yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalışan düzensiz göçmenler olduğu ifade edildi.

Haber Merkezi AA
Hırvatistan'dan Slovenya'ya geçmeye çalışan iki düzensiz göçmen boğularak hayatını kaybetti.
Hırvatistan'dan Slovenya'ya geçmeye çalışan iki düzensiz göçmen boğularak hayatını kaybetti.

Hırvatistan'dan Slovenya'ya geçmeye çalışan iki düzensiz göçmen, iki ülke arasındaki sınırı oluşturan Kupa Nehri'nde boğularak hayatını kaybetti.

Slovenya'nın güneyindeki Novo Mesto Polis Müdürlüğünden yapılan açıklamada, nehirde boğulan iki kişinin, Batı Avrupa ülkelerine ulaşmak amacıyla yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalışan düzensiz göçmenler olduğu ifade edildi.

Cesetlere otopsi yapılacak

Boğulan göçmenlerin kimliklerini belirlemek amacıyla yurt dışından yardım talep edildiği, Kupa Nehri'nden çıkarılan cesetlere otopsi yapılacağı aktarıldı.

  • Açıklamada ayrıca, aynı bölgede dün yapılan operasyonda Pakistan, Afganistan, İran, Irak ve Suriye uyruklu 20 düzensiz göçmen yakalandığı bilgisi de paylaşıldı.

İsrail askerleri sivil halka ateş açtı: 96 Filistinli yaraladı
DÜNYA
İsrail askerleri sivil halka ateş açtı: 96 Filistinli yaraladı
11ler belli oldu

11'ler belli oldu

​10. haftanın açılışında Galatasaray, Rizespor'u konuk ediyor.
ABD bombaladığı üslere geri döndü

ABD bombaladığı
üslere geri döndü

Bu üsleri Barış Pınarı Harekatı sırasında boşaltmıştı.
Maltepede çöp krizi büyüyor

Maltepe'de çöp krizi büyüyor

​Yollara taşan çöpler ve etrafı saran koku vatandaşı isyan ettirdi.
İBB'nin zaten öyle bir yetkisi yok

İBB'nin zaten öyle bir yetkisi yok

Bakan Kurum'dan Boğaziçi'nde imar yetkisine ilişkin açıklama.
Serbest kalır kalmaz <br>aynı suçu işledi

Serbest kalır kalmaz
aynı suçu işledi

14 ayrı hırsızlık olayından suç kaydı bulundu.
PKK da DEAŞ gibi yakarak öldürdü

PKK da DEAŞ gibi yakarak öldürdü

​2 yılda işkence ile şehit ettiği muhalif sayısı 110'u aştı.
Belediye servis <br>aracı kaza yaptı

Belediye servis
aracı kaza yaptı

Çankaya Belediyesi'nin servis aracının devrilmesi sonucu 30 kişi yaralandı.
Soruşturmada<br>yeni perde

Soruşturmada
yeni perde

​Senatonun üçte ikisinin oy kullanması gerekiyor.
Tam 2 ay oldu

Tam 2 ay oldu

​HDP önündeki evlat nöbeti aralıksız devam ediyor.
Felaketin gizemli<br>yüzü: Çernobil

Felaketin gizemli
yüzü: Çernobil

​Nükleer kaza felaketinin yuttuğu bir kasaba.

İlker Başbuğ'dan flaş açıklamalar

İlker Başbuğ'dan flaş açıklamalar

'Barış Pınarı Harekatı terör örgütü PYD'nin bitmesi demektir'.
Ortak devriye<br>tamamlandı

Ortak devriye
tamamlandı

Türk ve Rus askerinin katıldığı devriye 4 saat sürdü.
Yetim dostu cami

Yetim dostu cami

Kasap İlyas Camii'nde sıcacık bir iyilik hareketi.
Kendimi ve<br> 2 çocuğumu patlatacaktım

Kendimi ve
2 çocuğumu patlatacaktım

DEAŞ'lı kadın teröristten korkunç itiraf.
Balıkçıları<br> rahatlatan karar

Balıkçıları
rahatlatan karar

Eminönü'nde balık ekmek satan tekneler için mahkeme kararını verdi.
Yağmur bitti pastırma yazı geliyor

Yağmur bitti pastırma yazı geliyor

Sıcaklıklar tekrar 20 derecenin üzerini görecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.