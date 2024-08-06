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Dünya

Hizbullah 4 mensubunun İsrail ile çatışmada öldürüldüğünü duyurdu

Hizbullah Hareketi, soykırımcı İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 4 mensubunun öldürüldüğünü açıkladı. İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırılarında ölen Hizbullah mensubu sayısı 398'e yükseldi

16:47 - 6/08/2024 Salı
AA
Arşiv
Arşiv

Hizbullah Hareketi, resmi Telegram hesabından konuya ilişkin açıklama yayımladı.


Dört Hizbullah mensubu öldü


Açıklamada, Hizbullah mensupları Emir Hüseyin Bedreddin, Hüseyin Ali Yasin, Ali Mustafa Şemseddin ve Hasan Mansur'un terör devleti İsrail'in saldırılarında öldürüldüğü belirtildi.



İsrail ordusu ise Lübnan'ın güneyindeki saldırılarına dair yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın Nebatiye bölgesindeki hedeflerinin vurulduğunu kaydetti.


Açıklamada ayrıca, Lübnan'ın sınır hattında yer alan Hiyam köyündeki Hizbullah hedeflerine de savaş uçaklarıyla saldırı düzenlendiği aktarıldı.


İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırılarında ölen Hizbullah mensubu sayısı 398'e yükseldi.




#Lübnan
#hizbullah
#İsrail
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