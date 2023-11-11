|
Dünya

Hizbullah güdümlü füzelerle İsrail'e ait askeri hedefleri vurdu

Lübnan'daki Hizbullah, sınırdaki bazı köyler ile çevresindeki İsrail'e ait askeri noktaların uygun silahlarla vurulduğunu açıkladı. Hizbullah'tan yapılan bir diğer açıklamada ise El-Mıtılli bölgesinde İsrail'e ait bir tank ile piyade güçlerinin güdümlü füzelerle vurulduğu bildirildi.

Semih Bozkuş
21:39 - 11/11/2023 Saturday
Yeni Şafak
Hizbullah, Lübnan sınırında İsrail'e ait askeri hedefleri vurdu (Arşiv)

Hizbullah, Lübnan sınırında İsrail'e ait askeri hedefleri vurdu (Arşiv)

Lübnan'daki Hizbullah, sınır üzerinde yer alan 4 noktada İsrail'e ait hedefleri vurduğunu duyurdu.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki topraklardan İsrail'e yönelik düzenlenen saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, sınırdaki Vadi Şumira, Tel Şaar ve Tarbiha köyü ile çevresindeki askeri noktaların uygun silahlarla vurulduğu ifade edildi.

Hizbullah'tan yapılan bir diğer açıklamada ise El-Mıtılli bölgesinde İsrail'e ait bir tank ile piyade güçlerinin güdümlü füzelerle vurulduğu bildirildi.

Öte yandan, İsrail, Lübnan'ın güneydoğusundaki Şeba bölgesini topçu ateşiyle vurdu. Mıtilli bölgesinin Hizbullah tarafından vurulmasının ardından her iki taraf arasında karşılıklı yoğun bombardıman yaşandığı belirtildi.

Lübnan'ın güneyi ve İsrail'in kuzeyindeki sınır üzerinde 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Ayrıca, saldırılar nedeniyle Lübnan'da 1'i gazeteci, 3'ü çocuk 14 sivil, İsrail'de 2 sivil öldü.





#Hizbullah
#Lübnan
#İsrail
29 minutes ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İslam Birliği Teşkilatı ve Arap Ligi ülkelerinin kritik Gazze toplantısı sonuç bildirisinde dikkat çeken detaylar