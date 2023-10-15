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Dünya

Hizbullah işgalci İsrail'i roketlerle eş zamanlı vurdu

Hizbullah Lübnan tarafından tüm sınır hatlarındaki İsrail noktalarına eş zamanlı saldırı gerçekleştirdi. İsrail ordusu, Lübnan topraklarından 9 roket fırlatıldığını duyurdu.

Lokman Özdemir
17:47 . 15/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Hizbullah işgalci İsrail'i vurmaya devam ediyor.

Hizbullah işgalci İsrail'i vurmaya devam ediyor.

Gazze'de katliamını sürdüren işgalci İsrail ordusu, diğer yandan Lübnan sınırında Hizbullah ile de çatışıyor.

İsrail Lübnan topraklarından sınır bölgesindeki askerlere yeni bir tanksavar füzesi saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bölgeden alınan bilgilere göre Hizbullah Lübnan tarafından tüm sınır hatlarındaki İsrail noktalarına eş zamanlı saldırı gerçekleştirdi.

Çok sayıda roket fırlatıldı

İşgalci İsrail ordusu, Lübnan topraklarından 9 roket fırlatıldığı için ülkenin kuzeyinde saldırı alarmları çaldığını ve ordu hava savunma sistemlerinin 5 füzeyi havada imha ettiğini bildirdi.

İsrail ordusundan bu sabah yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'dan ilk olarak İsrail'in kuzeyindeki Batı Celile bölgesine bağlı Şatula beldesine, ardından sınırdaki bir İsrail askeri karargahına tanksavar füzesi atıldığı belirtilmişti.


#Hizbullah
#İsrail
#Lübnan
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