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Dünya

Hizbullah: İsrail Gazze'deki hastaneye saldırıyı önceden planladı

Lübnan'daki Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyeddin, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine saldırıyı önceden planladığını söyledi.

17:58 . 18/10/2023 Çarşamba
AA
Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyeddin

Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyeddin

Lübnan'daki Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyeddin, İsrail'in hastane saldırısını kınamak ve Gazze'deki Filistinlilerle dayanışmak için Beyrut'un Dahiye bölgesinde düzenlenen gösteride konuştu.

İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesine saldırısını en sert şekilde kınadıklarını belirten Safiyeddin, "Hastaneyi hedef alan bombardıman, saldırının önceden planlandığını doğruluyor.” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seslenen Safiyeddin, Gazze'deki Filistinlileri yerinden etme planlarının başarılı olamayacağını dile getirdi.

  • İsrail'in dün akşam Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28’i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

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Terör devleti İsrail'in Gazze'deki vahşeti 12'inci gününde: Dünyanın gözü önünde soykırım işleniyor

Bebek katili terör devleti İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımda 11. gün geride kaldı. Gazze’ye düzenlenen saldırılarda sivil can kaybı her geçen saniye artıyor, Gazze’de yüz binlerce Filistinli hayatta kalma mücadelesi veriyor, Tel Aviv bir yandan da kara saldırısına hazırlanıyor. İsrail ablukasındaki Gazze bombaların hedefi olmaya devam ediyor. Dün içinde binlerce sivilin bulunduğu Gazze'deki Baptist Hastanesi (Al Ahli Arab Hastanesi) İsrail tarafından bombalandı. Dünyayı ayağa kaldıran vahşi saldırıda en az 1000 Gazzeli sivil hayatını kaybetti. ABD Başkanı Joe Biden’ın ise bugün İsrail’e gitmesi bekleniyor. Öte yandan yedi ABD'li milletvekili, "derhal ateşkes" veya "İsrail ve Gazze'deki sivillere yönelik tehditleri durduracak şekilde tüm düşmanlıkların geçici olarak durdurulması" çağrısında bulundu.


#Beyrut
#hizbullah
#Lübnan
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