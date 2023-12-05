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Dünya

Hizbullah İsrail'e ait 7 askeri noktaya saldırı düzenledi

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'e ait sınır üzerinde yer alan 7 askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu. Hizbullah yayınladığı bir başka açıklamada ise İsrail'in ed-Duhayra, Cel Alem ve Kubra adındaki askeri noktalarının da vurulduğunu aktardı.

17:55 - 5/12/2023 Salı
Güncelleme: 17:55 - 5/12/2023 Salı
AA
Hizbullah yayınladığı bir başka açıklamada ise İsrail'in ed-Duhayra, Cel Alem ve Kubra adındaki askeri noktalarının da vurulduğunu aktardı.
Hizbullah yayınladığı bir başka açıklamada ise İsrail'in ed-Duhayra, Cel Alem ve Kubra adındaki askeri noktalarının da vurulduğunu aktardı.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e yönelik düzenlediği saldırılar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada İsrail'e ait ve sınır üzerinde bulunan Bayad Blida, Zibdin, Tahyat Üçgeni ve Ruveysat el Asi askeri noktalarına güdümlü füze ve uygun silahlarla saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Hizbullah yayınladığı bir başka açıklamada ise İsrail'in ed-Duhayra, Cel Alem ve Kubra adındaki askeri noktalarının da vurulduğunu aktardı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelere yönelik saldırılar gerçekleştirdi.

Haberde, İsrail güçlerinin Lübnan'a ait Teyr Harfa, Nakura, Hiyam, Meysel el Cebel beldelerinin etrafını topçu atışlarıyla vurduğu kaydedildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim’den bu yana sınırda karşılıklı saldırılar yaşanıyor. Bu saldırılarda 89 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

#İsrail
#Lübnan
#Beyrut
#Hizbullah
19 dakika önce
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