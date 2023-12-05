Hizbullah İsrail'e ait 7 askeri noktaya saldırı düzenledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün gece düzenlediği basın toplantısında İsrail’in tüm gücüyle savaşmaya devam edeceğini belirterek, “Savaşı tüm hedeflerine ulaşana kadar sürdüreceğiz ve kara harekatı olmadan bu hedeflere ulaşmak mümkün değil” dedi. Hizbullah'a gözdağı veren Netanyahu 'Eğer Hizbullah bir hata yapar ve geniş çaplı bir savaşa girerse, Lübnan'ı kendi elleriyle yok etmiş olacaktır' dedi.