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Dünya

Hizbullah İsrail'e ait askeri noktalara saldırı gerçekleştirdi

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait 2 askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu. İsrail ise Lübnan'ın Hanin beldesindeki bir eve hava saldırısı gerçekleştirdi.

14:52 - 11/01/2024 Perşembe
AA
Arşiv
Arşiv

Hizbullah, İsrail'e ait sınır üzerinde yer alan askeri noktalara düzenlediği saldırı hakkında açıklama yaptı.


Açıklamada, Bağdadi askeri noktası ve Metula yerleşim birimindeki askeri noktanın uygun silahlar ve güdümlü füzelerle hedef alındığı ifade edildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre ise İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Lübnan'ın sınır bölgesinde yer alan Hanin beldesindeki bir eve saldırı düzenledi.





Ayrıca, İsrail'e ait ağır topçu birliklerinin, Lübnan'ın Ayta eş-Şaab beldesinin etrafını vurduğu aktarıldı.


İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda şu ana kadar 29 Lübnanlı sivil, 159 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.




#Beyrut
#hizbullah
#Lübnan
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