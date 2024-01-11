Hizbullah İsrail'e ait askeri noktalara saldırı gerçekleştirdi

Evde bakım maaşının ne zaman hesaplara yatırılacağı, ocak ayının gelmesiyle birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve yaşlı aylığı olarak yatırılan evde bakım maaşları için gözler bakanlıktan yapılacak duyuruya çevrildi. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte, 2024 yılı evde bakım maaşlarının zam tutarı belirlendi. Peki, ocak ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?