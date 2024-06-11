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Dünya

Hizbullah İsrail'e ait savaş uçağını füzeyle hedef aldı

Hizbullah Hareketi, Lübnan hava sahasını ihlal eden İsrail savaş uçağına karadan havaya füze fırlatıldığını ve uçağın zorunlu bir şekilde geri döndüğünü iddia etti.

10:29 - 11/06/2024 Salı
AA
Arşiv
Arşiv

Hizbullah, İsrail uçağına yönelik düzenlenen saldırı hakkında açıklama yaptı.


Açıklamada, "gece yarısı Lübnan hava sahasını ihlal eden düşman İsrail savaş uçağına karadan havaya füze fırlatıldığı" ifade edildi.


Uçağın zorunlu bir şekilde görevini yerine getirmeden geri döndüğü kaydedildi.


Hizbullah 6 Haziran'da yaptığı benzer açıklamada yine aynı füze tipi ile bir savaş uçağının hedef alındığını duyurmuştu.



Hizbullah'ın 2 mensubu daha öldü


Hizbullah yaptığı başka bir açıklamada İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusuna düzenlediği hava saldırısında 2 mensubunun öldüğünü duyurdu.


Açıklamada, Bilal Alladdin ve Abbas Muhammed Nasir isimli Hizbullah mensuplarının hayatını kaybettikleri kaydedildi.




#hizbullah
#Lübnan
#İsrail
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