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Hizbullah İsrail’i 'uygun silahlarla' vurdu: 13 askeri noktaya saldırı düzenlendi

Lübnan'daki Hizbullah, ülkenin güneyinden İsrail ordusuna ait askeri hedeflere yönelik saldırılara ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, İsrail'in sınırdaki Cel Alem ve Ed-Duhayra askeri noktalarına güdümlü füze ve "uygun silahlarla" saldırılar gerçekleştirildiği kaydedildi.

22:16 - 19/11/2023 Pazar
AA
Hizbullah İsrail’e ait 13 askeri noktaya saldırı düzenledi. (Foto: Arşiv)

Hizbullah İsrail’e ait 13 askeri noktaya saldırı düzenledi. (Foto: Arşiv)

Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in sınırda yer alan 13 askeri noktasına saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail ordusuna ait askeri hedeflere yönelik saldırılara ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail'in sınırdaki Cel Alem ve Ed-Duhayra askeri noktalarına güdümlü füze ve "uygun silahlarla" saldırılar gerçekleştirildiği kaydedildi.

Hizbullah diğer bir açıklamasında ise İsrail’e ait Metulla, Hanita, Verde, Ramya, Merc, Cerdah, Yiftah, Malikiye, el Abad, Ramim ve Hunin askeri noktalarını vurduğunu duyurdu.

İsrail saldırılara karşılık verdi

Lübnan resmi ajansı NNA’da yer alan haberde ise İsrail’in, Lübnan’ın sınır bölgesinde yer alan Ramya, Ayta eş-Şaab, Meys el-Cebel, Ed-Duhayra ve Lebveniye beldelerinin çevresini ağır topçu atışlarıyla vurduğu ifade edildi.

Haberde ayrıca İsrail’in yine sınır bölgesinde yer alan Lübnan’a ait Kefr Kella beldesinin çevresine beyaz fosfor bombası attığı aktarıldı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda, 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.​​​​​​​

Hizbullah, çatışmaların başlamasından bu yana 120 kilometrelik sınır hattında yer alan İsrail’e ait 40’tan fazla askeri noktaya, farklı yerlerden saldırılar düzenliyor.

İsrail ise Hizbullah’ın eylemlerine, savaş uçakları ve İHA ile düzenlediği hava saldırıları ve topçu atışlarıyla yanıt veriyor.





#Lübnan
#Husiler
#İsrail
#Saldırı
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