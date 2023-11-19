Hizbullah İsrail’i 'uygun silahlarla' vurdu: 13 askeri noktaya saldırı düzenlendi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Jon Finer, İsrail ve Filistin arasında devam eden esir takasına ilişkin konuştu. "Son günlerde, buna son saatlerde dahil olmak üzere önemli ilerlemeler kaydedildi" diyen Finer, "Hamas ile doğrudan temas halinde değiliz. Bu nedenle hala hayatta olan esirler de dahil olmak üzere esirlerin tam sayısına sahip değiliz." diye konuştu.