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Hizbullah: İsrail'in hedef aldığı Ali Karaki hayatta

Hizbullah: İsrail'in hedef aldığı Ali Karaki hayatta

22:5223/09/2024, Pazartesi
G: 23/09/2024, Pazartesi
AA
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Hizbullah, terör devleti İsrail'in Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda hedef aldığı güney cephesi komutanı Ali Karaki'nin hayatta olduğunu açıkladı.

Hizbullah, işgalci İsrail ordusunun Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısında öldüğü iddia edilen Hizbullah'ın askeri komutanlarından Ali Karaki'nin iyi olduğunu ve güvenli bir bölgeye nakledildiğini duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Dahiye'ye düzenlenen saldırıda Karaki'nin öldürüldüğüne dair İsrail'den gelen haberlerin doğru olmadığı belirtildi.

Karaki'nin sağlığının yerinde olduğu ve güvenli bir yerde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Siyonist düşmanın Karaki'nin suikasta uğradığı yönündeki iddialarının tümüyle yalan olduğu vurgulandı.

İşgal ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın güçlü olduğu Dahiye bölgesindeki mahallelerden Bir el-Abid'de bir binaya hava saldırısı düzenlemişti. Saldırının hedefinde Hizbullah'ın 3 numaralı adamı Ali Karaki olduğu iddia edilmişti.


Terör devleti İsrail'in Lübnan'a bugünkü saldırılarında 356 kişi öldü

İşgalci İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 24'ü çocuk, 42'si kadın 356 kişinin öldüğünü, 1246 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.

Lübnan Eğitim Bakanlığı ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, katil İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilenlerin barınması için açıldığını duyurdu.


#Hizbullah
#İsrail
#Lübnan
#Ali Karaki

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