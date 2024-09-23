Hizbullah: İsrail'in hedef aldığı Ali Karaki hayatta

ABD Başkanı Joe Biden, terör devleti İsrail ile Hizbullah arasında artan gerginlikten 'endişe duyduğunu' söyledi. "Bölgede daha büyük bir savaşın patlak vermesini engellemek için her şeyi yapıyoruz." diyen Biden, "Bu konuda halen uğraşıyoruz." dedi.