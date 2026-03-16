Hizbullah'ta İsrail'e roketle cevap: Üç yaralı

20:5616/03/2026, lundi
IHA
Nahariya’da roketin isabet ettiği binada yangın çıktı. (Foto: Arşiv)
İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları sürerken, Hizbullah da İsrail’i hedef almaya devam ediyor. Nahariya bölgesine düzenlenen roket saldırısında 3 kişi yaralanırken, saldırının isabet ettiği binada yangın çıktı. İsrail ordusu, füzenin hava savunma sisteminden kaynaklanmadığını, Hizbullah füzesi olduğunu açıkladı.

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları sürerken, Hizbullah da İsrail’i roket ve dronlar ile hedef almaya devam ediyor. Hizbullah’ın İsrail’in Nahariya bölgesine düzenlendiği roket saldırısında 3 kişi yaralandı. Saldırı sonrası roketin isabet ettiği binada yangın çıktı.

İsrail ordusu, bölgeye düşen füzenin roket saldırısını önlemede başarısız olan bir hava savunma sistemine ait olabileceği yönündeki ilk bulguları yalanlayarak, bölgeye düşen cismin Hizbullah füzesi olduğunu açıkladı.



15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi
Piyasalar bu tarihi bekliyor: Mart enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? TÜFE için yeni tahminler açıklandı