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Hizbullah'tan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne 'İsrail' uyarısı: Sizi savaşın bir parçası kabul ederiz

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail'in Lübnan'a olası bir saldırısında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) havalimanı ve askeri üslerini kullanacağı yönünde istihbarat elde ettiklerini açıkladı. Nasrallah, böyle bir durumda GKRY'yi savaşın bir parçası olarak sayacaklarını ve buna göre tutum sergileyeceklerini ifade etti. Lübnan'da savaşın dayatılması halinde İsrail'in kuzey bölgelerine yönelik saldırı planının masada olduğunu da söyleyen Nasrallah, ellerinde daha önce hiç kullanmadıkları silahlar olduğunu ve bunları aşamalı olarak kullanacaklarını da kaydetti.

20:29 - 19/06/2024 Çarşamba
AA
Hasan Nasrallah
Hasan Nasrallah

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail'in Lübnan'a olası bir topyekûn saldırıda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) havalimanı ve askeri üslerini kullanacağı yönünde istihbarat elde ettiklerini, böylesi bir durumda GKRY'yi savaşın bir parçası kabul edip bu şekilde tutum sergileyecekleri uyarısında bulundu.

Nasrallah, İsrail ordusunun 11 Haziran'da Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında öldürülen Talib Sami Abdullah için düzenlenen anma törenine video-konferans aracılığıyla katılarak açıklamalarda bulundu.

"GKRY'deki üslerin kullanılacağı istihbaratını aldık"

İsrail devletinin kuruluşu olan 1948'den bu yana ilk defa İsrail'in kuzeyindeki İsraillilerin bölgelerini terk etmek zorunda kaldığını ve İsrail'in orada güvenlik kemeri inşa etmek zorunda kaldığını belirten Nasrallah, Lübnan cephesinin en açık kanıtlarından birisinin İsrailli liderler ve yerleşimlerden duydukları isyan çığlıkları olduğunu söyledi.

İsrail'in GKRY'de sürekli askeri tatbikat yaptığını ifade eden Nasrallah, Lübnan'a yönelik olası bir saldırıda GKRY'ye ait havalimanı ve askeri üsleri kullanacağı yönünde istihbarat ve duyumlar aldıklarını söyledi.

Nasrallah, GKRY'nin Lübnan'a saldırı için İsrail'e üslerini açması halinde Hizbullah'ın "GKRY"yi savaşın bir parçası kabul edeceği ve buna göre tutum sergileyeceği tehdidinde bulundu.

İsrail'in kuzeyine saldırı planı masada

Hizbullah'ın savaş niyeti olmamasına rağmen İsrail'in korkudan dolayı kuzeydeki kuvvetlerini güçlendirmeye devam ettiğini aktaran Nasrallah, bunun da İsrail ordusu açısından Gazze'deki cepheyi etkilediğini kaydetti.

İsrail'in sınır hattından gerilimi yükseltmesi durumuna da değinen Nasrallah, "Lübnan'a dayatılabilecek herhangi bir savaş halinde Celile'ye (İsrail'in kuzey bölgeleri) saldırı olasılığı mevcut ." dedi.

Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki sınır hattında yer alan askeri mevziilerine aralıksız bir şekilde saldırılar düzenlediğini söyleyen Nasrallah, "Mevziiler boş değil ve halen içerisinde askerler var" dedi.

"Daha önce kullanmadığımız silahları kullanacağız"

Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah, bu süreçte ellerine yeni silahların geçtiğini ve daha önce çatışma alanlarında bunu kullanmadıklarını ancak aşamalı bir şekilde söz konusu silahı kullanmaya başlayacaklarını söyledi.

Yeni silahların türü ve nasıl temin ettiklerine dair detay vermeyen Nasrallah, Lübnan'da bazı insansız hava aracı ve füzelerin de imalatına başladıkları bilgisini de verdi.

Hizbullah'ın mensup sayısı hakkında daha önce 100 bin rakamını verdiğini hatırlatan Nasrallah, bu rakamı şu anda çoktan geçtiklerini ancak topyekûn savaş koşullarında bile bu kadar insan gücüne ihtiyaçlarının olmadığını aktardı.

Nasrallah, Suriye, Irak, Yemen, İran ve diğer ülkelerinden saflarında savaşmak isteyen müttefiklerinin kendileriyle irtibata geçtiğini ancak onlara yeterli insan güçlerinin olduğunu ilettiklerini söyledi.



#Hizbullah
#Lübnan
#Hizbullah Genel Sekreteri
#Hasan Nasrallah
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