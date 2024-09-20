Hizbullah'tan İsrail'e füzeli misilleme

Lübnan'da, ordunun özel birimlerinin ülkenin çeşitli bölgelerinde şüpheli iletişim cihazlarını imha ettiği belirtildi. Ülkede çağrı cihazları ile telsizlerinin patlatıldığı ve İsrail'in sorumlu tutulduğu saldırıların ardından Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, "Ordunun özel birimleri, çeşitli bölgelerde pager ve şüpheli iletişim cihazlarını patlatmaktadır." denildi. Açıklamada, vatandaşların patlamaların olduğu yerlerden uzak durmaları ve herhangi bir şüpheli cihazı bildirmeleri de talep edildi.