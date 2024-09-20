Hizbullah'tan İsrail'e füzeli misilleme

Hizbullah, İsrail sınırına 7 katyuşa füzesiyle saldırı düzenledi.
Katil İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelere yeni hava saldırıları düzenlediği bildirildi.
Lübnan basınında yer alan haberlerde, İsrail'in hava saldırılarında ülkenin güneyindeki Meys el-Cebel ve Kefr Kila bölgelerinin hedef alındığı belirtildi.İsrail'in saldırılarında can kaybı olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi. Saldırılara ilişkin Lübnan makamlarından ve İsrail ordusundan henüz açıklama yapılmadı.
İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 60 roket atıldığı belirtildi. Ülkenin kuzeyindeki Safed şehri ve Celile bölgesi ile çok sayıda yerleşim yerinden siren sesleri yükselirken, roketlerden bazılarının imha edildiği aktarıldı.
Daha sonra 70 roket daha ateşlendiği, bazılarının düşürüldüğü ifade edildi. Son olarak İsrail'in kuzeyindeki Meron Dağı bölgesine 20 roket daha fırlatıldığı kaydedildi. Hizbullah'ın şu ana kadar 150 roket ateşlediği vurgulandı.