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Katil İsrail ordusu sınır bölgesinin Hizbullah tarafından 140 kadar roketle hedef alındığını duyurdu

Katil İsrail ordusu sınır bölgesinin Hizbullah tarafından 140 kadar roketle hedef alındığını duyurdu

15:1320/09/2024, Cuma
G: 20/09/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

İşgalci İsrail ordusu, Lübnan Hizbullahının sınır hattındaki bölgelere 140 kadar roketle saldırdığını, atılan mühimmatların bazılarının hava savunma sistemleri tarafından önlendiğini, bazı bölgelere düşen şarapnel ve füzelerin ise yangına yol açtığını duyurdu.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Safed kenti, Yukarı Celile bölgesi ve işgal altındaki Golan Tepeleri'ne son birkaç saat içinde 140'tan fazla roket atıldı.


Hava savunma sistemlerinin bazı roketleri imha ettiği belirtildi. Buna karşın, roketler ve önleyici füzelerden bazı noktalara düşen şarapnel parçalarının yangına yol açtığı aktarıldı.


Ayrıca İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Kfar Kile, Aytarun, Meys el-Cebel, Taybe, Udeyse gibi yerlerde Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü hedeflere hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.


İsrail ordusuna bağlı topçu birliklerinin Lübnan'ın güneyindeki bölgeleri obüs atışıyla vurduğu belirtildi.


İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, bölgede Hizbullah'ın roket saldırısı nedeniyle Safed kenti çevresinde çıkan yangınları söndürme çalışmalarına 9 ekip ve 4 itfaiye uçağı katıldı.


Öte yandan Lübnan Hizbullah'ı da yaptığı yazılı açıklamalarla, Gazze'deki Filistin halkının direnişine destek olmak ve İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına karşılık vermek için İsrail ordusuna ait hedeflerin Katyuşa füzeleri ve diğer mühimmatlarla hedef alındığını duyurdu.


Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması

Lübnan'da 17 Eylül'de Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 kişi yaralandı.


Ülkede 18 Eylül'de de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu 25 kişi öldü, 608'den fazla kişi yaralandı. Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail'i sorumlu tutarken İsrail'den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.


İsrail, 19 Eylül akşamı da Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait olduğunu ileri sürdüğü hedeflere şiddetli hava saldırıları düzenlemişti. İsrail ordusu, hava saldırıları kapsamında 100 noktada İsrail'e fırlatmaya hazır 1000 roket başlığının vurularak imha edildiğini ileri sürmüştü.


İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar yaşanıyor. İsrail'in Gazze'de 42 binden fazla Filistinlinin ölümüne yol açtığı ve Uluslararası Adalet Divanında soykırım suçlamasıyla yargılandığı tabloda uluslararası toplum, Tel Aviv'in Lübnan'a saldırılarıyla patlak verebilecek yeni bölgesel bir savaş tehdidine karşı uyarıda bulunuyor.



#Hizbullah
#İsrail
#Lübnan

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