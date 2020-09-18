H&M, Uygur Tükleri'nin zorla çalıştırılması sebebiyle Çin'den pamuk almayı durdurdu

Ünlü İsveçli giyim markasından Çin'e tepki geldi. Giyim firması H&M, etnik azınlıkların "zorunlu çalıştırılması" nedeniyle Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden pamuk tedarik etmeyeceğini duyurdu.

SÖZLEŞME İPTAL EDİLDİ

İsveç haber ajansı TT'nin haberine göre, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde etnik azınlıklara yönelik baskılar ve zorunlu çalıştırmalar suçlamalarının artması nedeniyle

H&M, Çinli iplik üreticisi Huafu Fashion ile sözleşmelerini iptal etti.

OYNAT 01:00 Çin rejiminden Müslümanlara zulüm zinciri Çin, Uygur Özerk Bölgesi'nde "dini aşırılıklarla" mücadele adına Müslümanlara yeni yasaklar ve uygulamalar getiren 15 maddelik bir düzenleme yapıldı.

Düzenlemede, 'peçe ve sakal' yasaklanırken, h alka açık yerlerde, toplu taşıma, tren istasyonları, havaalanları gibi kamuya açık alanlarda peçe takan kadınların derhal emniyet güçlerine ihbar edilip tutuklanabilmesi de maddeler arasında.



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SİNCAN'DAN PAMUK ALINMAYACAK

H&M'den yapılan açıklamada da bölgedeki herhangi bir tekstil firmasıyla sözleşmelerinin bulunmadığı vurgulanırken, artık Çin'in en büyük pamuk üretim bölgesi olan Sincan'dan pamuk tedarik edilmeyeceği belirtildi.

Avustralya Stratejik Politika Enstitüsünün (ASPI) mart ayında yayımladığı raporda, Çin'in 2017-2019 yıllarında 80 binden fazla Uygur Türkü'nü fabrikalarda çalışmaları için zorla gönderdiği ortaya konulmuştu. ASPI, İsveç şirketi

H&M'nin boyalı iplik üreticisi Huafu Fashion firması ile olan ilişkileri nedeniyle zorunlu iş gücü transfer programından yararlananlardan biri olduğuna işaret etmişti.