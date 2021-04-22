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Dünya Hollanda F-35lerden şikayetçi Hızlı motor yıpranması yaşıyoruz
AVRUPA

Hollanda F-35'lerden şikayetçi: Hızlı motor yıpranması yaşıyoruz

Hollanda Savunma Bakanlığı, sahip oldukları F-35 uçaklarının tamamının motor yıpranması nedeniyle tek bir hava üssüne konuşlandırıldığını ve bakıma alındığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Hollanda F-35lerden şikayetçi: Hızlı motor yıpranması yaşıyoruz
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hollanda Hava Kuvvetleri'ne ait 3 F-35 savaş jetinin motorunun beklenenden hızlı yıprandığı vurgulandı.

Uçaklar hangara çekildi

Açıklamada, filodaki 9 F-35'in tedbir amacıyla ülkenin kuzeyindeki Leeuwarden Hava Üssü'nde bekletildiği ifade edildi.

Motorlardaki yıpranmaya, pist yüzeyindeki aşınmadan dolayı uçuşan tozların sebep olduğunun düşünüldüğü belirtilen açıklamada, "F-35'ler F-16'lara göre daha ağır motora sahip ve iniş-kalkış sırasında pist yüzeyinde daha fazla yıpranmaya neden oluyor" değerlendirmesine yer verildi.

Bakanlık, motor yıpranmasının Hollanda dışında görülmediğini bildirdi.

'Türkiye F-35 programından resmi olarak çıkarıldı' iddiası
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Selçuk Bayraktar'dan F-35 ve Milli Muharip Uçak değerlendirmesi
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), dün akşam, Türkiye'nin F-35 programından resmi olarak çıkarıldığına ilişkin Ankara'ya bildirimde bulunduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin insansız savaş uçağı üretmesi gerektiğini söyledi.

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