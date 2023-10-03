Hollanda itiraf etti: Ukrayna ile ilgili yapabileceklerimiz çok fazla

"Bu son derece önemli. Bu tür meselelerle kendimiz başa çıkabileceğiz çünkü bence asıl endişemiz doğrudan ve kısa vadede değil, biraz daha uzun vadede dünyanın başka yerlerinde de çok fazla istikrarsızlık olabileceğidir. Tabii ki ABD'nin de başka bir yere yönelmek zorunda kalması ve dolayısıyla ihtiyacımız olanı bize sağlayamaması gerçek bir olasılık. Dolayısıyla oyunumuzu gerçekten hızlandırmalı ama ittifaka da bağlı kalmalıyız"