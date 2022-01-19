Hollanda Medyası: Bayraktar TB2 Türkiye’nin dış siyasetini etkiledi

Saffet Özdemir

Hollanda'nın önemli ulusal gazetelerinden biri olan NRC'de kapsamlı bir Bayraktar TB2 analizi yayımlandı. Makalede şu ifadeler kullanıldı:

İHA'lar herkesin dikkatini çekiyor

"Türk savunma sanayisi, silahlı insansız hava aracının başarısı sayesinde patlama yaşıyor. Bayraktar TB2 insansız hava aracı, özellikle Suriye, Libya ve Azerbaycan'da son zamanlarda başarılı bir şekilde konuşlandırılmasından bu yana, Türkiye'nin büyüyen savunma sanayisinin merkezinde yer alıyor.

Bu, daha önce NATO üyeleri de dahil olmak üzere Türk savunma şirketleriyle iş yapmayan ülkelerin ilgisini çekti. Örneğin Polonya, TB2 İHA alımı için 235 milyon euroluk bir anlaşma yaptı. Baltık ülkeleri de bu durumla ilgileniyor ve Ukrayna, Putin'i dehşete düşürecek şekilde şimdiden 12 tane satın aldı".

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"Ulusal Kahraman"

“Teknofest, Bayraktar kardeşlerin parlak fikri. Etkinlik ile genç nesillere teknolojiyi sevdirmek istiyorlar. Ana odak noktası savunma. Selçuk Bayraktar, gelişmiş Türk yapımı İHA’ların üretimi nedeniyle adeta bir ulusal kahraman oldu".

Selçuk Bayraktar

Türk İHA'ları Çin'i geride bıraktı

"Hollandalı savunma uzmanı Stijn Mitzer, Bayraktar TB2'nin dünyanın en başarılı insansız hava aracı olduğunu söylüyor. Türk İHA'ları, özellikle Baykar'dan gelenler, düşük fiyatı güvenilirlik ve etkinlikle birleştiriyor. Bir TB2'nin fiyatı 5 milyon dolar civarındayken, Chinese Wing Loong II'nin fiyatı yaklaşık 15 milyon dolar ve bunun kalitesi çoğu zaman arzulananın gerisinde kalıyor".

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