Dünya Hollanda polisinden ırkçı mesajlaşma Küçük kız çocuğunun ölümü hakkında "Bir Türk daha azaldı" yazmışlar
AVRUPA

Hollanda polisinden ırkçı mesajlaşma: Küçük kız çocuğunun ölümü hakkında "Bir Türk daha azaldı" yazmışlar

Hollanda polisinin skandal mesajları ortaya çıktı. Polislerin sosyal medya gruplarında yaptıkları yazışmalarda, 16 yaşındaki Türk asıllı bir kızın ölümüyle ilgili "Bir Türk daha azaldı" ifadesini kullandığı belirlendi.

Haber Merkezi AA
Hollanda polisinden ırkçı mesajlaşma: Küçük kız çocuğunun ölümü hakkında Bir Türk daha azaldı yazmışlar
Hollanda polisinden ırkçı mesajlaşma.

Hollanda yerel medyasında çıkan habere göre, Rotterdam teşkilatına bağlı polisler hakkında WhatsApp gruplarında "ırkçı konuşmalar" yaptıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında polislerin, ülkedeki azınlıklara, göçmenlere ve Afrikalılara yönelik ırkçı ve ayrımcı ifadeler kullandıkları tespit edildi.

ÖLEN BİR KIZ ÇOCUĞU İÇİN KULLANMIŞLAR!

Polislerden birinin, okuldan çıktığı sırada öldürülen Hümeyra E. için "Bir Türk daha azaldı." ifadesini kullandığı kaydedildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Rotterdam polis şefi Fred Westerbeke, Hümeyra E'nin ölümü üzerine kullanılan ifadenin kınanması gerektiğini ve "aşağılayıcı" olduğunu söyledi.

Westerbeke, polislerin kınandığını ve haklarında başlatılan soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Rotterdam Designcollege'de eğitim gören Hümeyra E, 16 Aralık 2018'de okuldan dönerken eski erkek arkadaşı tarafından öldürülmüştü.

Hümeyra E, rahatsız edildiği için polise şikayette bulunmuş ancak şikayetleri dikkate alınmamıştı.

Hollanda'da polislerden protestoculara sert müdahale: Göstericilerin üzerine köpek saldılar
DÜNYA
Hollanda'da polislerden protestoculara sert müdahale: Göstericilerin üzerine köpek saldılar
Abone Ol Google News
Tükenmeyen umut

Tükenmeyen umut

​PKK'nın kaçırdığı oğlu gelecek umuduyla sofraya bir tabak fazla bırakıyor.
İmamdan sitem dolu not

İmamdan sitem dolu not

"Allah için muslukları yerinden sökme, ihtiyacın varsa karşılayalım"
87 yıldır kimliksiz: 4 çocuğu 33 torunu olan Şemse Nine hiç hastaneye gitmemiş

Çocuk Adalet Merkezi

Çocuk Adalet Merkezi

​Adalet Bakanlığı ve Erzurum Büyükşehir Belediye'sindenönemli proje.

​Dünyaca ünlü yatırımcıdan TL'deki saldırılara tepki.

Yangında can pazarı

Yangında can pazarı

​86 yaşındaki felçli kadın son anda kurtarıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.