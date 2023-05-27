Hollanda semalarına "Reis Recep Tayyip Erdoğan" yazdılar: Gurbetçi vatandaşlar pankartın görüntülerini paylaştı

Uçağı kiralayan gençlerden Mikail Ünal, fikrin kendisine ait olduğunu belirterek, "Toplam 4 saatlik uçuş gerçekleştirildi ve yaklaşık 1000 avro masraf oldu." dedi.

Ünal, göçmenlerin Türkiye'deki seçimlerde polemik konusu olmasını eleştirerek, "Ülkemiz, demokratik ve çok gelişmiş. Bence bunları tartışmamalıyız. Daha çok ne icat edebiliriz, ne üretebiliriz, ülkemizi nasıl daha fazla geliştirebiliriz gibi tartışmalar yapsak daha farklı bir seviyeye geliriz." dedi.