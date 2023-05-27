Erdoğan Türkiye’yi iddialı bir güce dönüştürdü

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nden önce Yedili Masa adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu mutlak favori olarak gören Batı basını, yarın yapılacak ikinci tur öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iktidarının üçüncü on yılına girmeye çok yakın olduğunu bildirdi. Seçimin ilk turunda Erdoğan’ın hemen hemen tüm tahminleri alt üst ederek önemli bir zafer elde ettiğine dikkat çeken İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, ikinci tur öncesi cumhurbaşkanının mutlak favori olduğunu ifade etti. Analizde, muhalefetin artan yaşam maliyetleri ve Kahramanmaraş depremine geç müdahale edildiğine dair iddialarına rağmen bir önceki turda Erdoğan’ın hemen hemen tüm deprem bölgelerinde ipi göğüslediğinin altı çizildi.

Türkiye’yi dönüştürdü

Reuters’ın analizinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’yi dönüştürdüğüne dikkat çekilirken, 20 yıldır kazandığı seçimlerle beraber gücünü önemli ölçüde artırdığı vurgulandı ve “Zafer, Türkiye’yi dönüştüren liderin iktidarını perçinleyecek” ifadelerine yer verildi. Analizde, Türkiye’nin dış politikadaki iddialı adımlarının da altı çizildi. Küresel arenada Erdoğan’ın kendisinden önceki klasik NATO yanlısı politikayı terk ederek Batı ülkeleriyle arasına mesafe koyduğu yorumunda bulunan Reuters, Cumhurbaşkanı’nın Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile iyi bir ilişki kurduğunu ve Türkiye’yi iddialı bir bölgesel güce dönüştürdüğünü vurguladı.

Rock yıldızı gibi

Seçimleri çok yakından takip eden bir başka medya kuruluşu ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesi ise “Türkiye’nin İkinci Tur Seçiminde Neler Beklenmeli?” başlığı ile okurlarının karşısına çıkarken, “ikinci tur seçimin Türkiye’nin geleceğini nasıl şekillendireceği tüm dünyada izlenecek” ifadesini kullandı. 28 Mayıs’taki seçimi “Çoğu insan Erdoğan’ın kazanacağı varsayımıyla hareket ediyor” sözleriyle değerlendiren gazete, “Erdoğan ilk turda öne geçti, önemli bir destek aldı” dedi. NYT, Erdoğan’ın seçim mitinglerinde yüksek temposunu ve performansını değerlendirerek, cumhurbaşkanının bir rock yıldızının cazibesine sahip olduğunu bildirdi. Erdoğan’ın çocuklarla kurduğu iyi iletişim, mitinglerde söylediği şarkılar ve okuduğu şiirler ve omzunda taşıdığı futbol kulübü atkılarıyla, büyük kalabalıklara hitap ettiği vurgulanırken, konuşma kürsüsünü ustaca kullandığına dikkat çekildi.

Batı’yı hüsrana uğrattı

Analizde “Erdoğan’ın zaferi Türkiye’nin Dünya sahnesindeki rolünü nasıl etkiler?” sorusunu soran NYT, Batı’nın bir bölümünde bir Erdoğan karşıtlığı olduğunu itiraf etti ve şu değerlendirmede bulundu: “Uluslararası alanda, ABD’de ve Avrupa’da onun yenildiğini görmeyi çok isteyen birçok lider ve politikacı vardı. Açıkça söylemediler” Erdoğan’ın Putin ile iyi ilişkilere sahip olduğuna dikkat çeken ABD’li gazete, “Erdoğan, Ukrayna’nın işgalinden sonra Rusya’ya yönelik yaptırımlara katılmayı reddetti ve bunun yerine Rusya ile ticari bağlarını genişletti” dedi. NYT ayrıca Erdoğan’ın hem Putin hem de Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile görüşen ender liderlerden olduğunu yazdı.







