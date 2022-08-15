Dünya Hollandada ATMler hedefte İki haftada altı hırsızlık vakası
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Hollanda'da ATM'ler hedefte: İki haftada altı hırsızlık vakası

Hollanda'da hırsızlar bu sabah başkent Amsterdam ve güneydeki Schiedam şehrinde yer alan iki ATM'yi patlattı. Amsterdam'da iki haftada patlatılan ATM sayısı altı oldu. Temmuz ayından bu yana ise bu sayı 10'a çıktı.

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Hollandada ATMler hedefte: İki haftada altı hırsızlık vakası
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Hollanda'da hırsızlar marketteki ATM'yi patlattı

Hollanda'da hırsızlar marketteki ATM'yi patlattı

Hollanda'da hırsızlar bu sabah başkent Amsterdam ve güneydeki Schiedam şehrinde yer alan iki ATM'yi patlattı. Amsterdam'da iki haftada patlatılan ATM sayısı altı oldu.

Polis, yaptığı açıklamada, Amsterdam'ın Osdorp bölgesindeki bir ATM'nin hırsızlar tarafından patlatılması sebebiyle yangın çıktığını ve ATM'nin bulunduğu binada ciddi hasar meydana geldiğini bildirdi.

Açıklamada, tedbir amaçlı çevredeki 20 evin boşaltıldığı, görgü tanıklarının beyanlarına göre sabah 05.00 sularında üç defa arka arkaya patlayıcı sesi duyulduğu belirtildi.

Patlamanın ardından siyah giyimli 2 şüphelinin motorla olay yerinden uzaklaştığı ifade edilen açıklamada, şüphelileri yakalama çalışmalarının devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, Schiedam şehrinde de 05.30 sularında bir marketin içerisindeki ATM'nin hırsızlar tarafından patlatıldığı, şüphelileri arama çalışmalarının başladığı kaydedildi.

Polis, patlayıcıyla yapılan ATM hırsızlıklarının arttığına dikkati çekerken, Amsterdam'da son iki haftada altıncı, temmuzdan bu yana onuncu ATM patlatma vakası meydana gelmiş oldu.

Ülkede 2019'da ATM'lerin büyük çoğunluğu artan hırsızlık olayları nedeniyle bir süre saat 23.00 ile 07.00 arasında kullanım dışı bırakılmıştı. Semt sakinlerinin güvenliği için de bazı ATM'lerin yerleri değiştirilerek daha güvenli bölgelere taşınmıştı.

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