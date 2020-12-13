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Dünya Hollandada Diyanet Vakfına bağlı camiye ırkçı saldırı
AVRUPA

Hollanda'da Diyanet Vakfı'na bağlı camiye ırkçı saldırı

Hollanda'da, Diyanet Vakfı'na bağlı Utrecht Ulu Camii'nin giriş kapısı ve duvarına, Müslümanlara hakaret içeren yazılar yazılıp gamalı haç çizildi.

Haber Merkezi AA
Utrecht Ulu Camii'nin giriş kapısı ve duvarına gamalı haç çizildi.
Utrecht Ulu Camii'nin giriş kapısı ve duvarına gamalı haç çizildi.

Hollanda Diyanet Vakfı'na (HDV) bağlı Ulu Camisi’ne İslamofobik saldırıda bulunuldu.

Ulu Cami Vakıf Yönetim Kurulunun yayımladığı basın bildirisinde, Utrecht kentindeki caminin giriş kapısı ve duvarına, dün gece Müslümanlara hakaret içeren yazı yazıldığı ve gamalı haç çizildiği belirtildi.

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Hollanda'daki cami ziyaretçilerinin güvenliği konusunda ciddi endişe duydukları ifade edilen bildiride, şu ifadelere yer verildi:

  • "Müslümanlara karşı 'ciddi' nefret duyguları barındıran ve daha ciddi saldırılar ve eylemler yapabilecek kişilerin olduğunu dikkate almalıyız. Bu vesileyle Adalet ve Güvenlik Bakanını camiler çevresinde ekstra güvenlik önlemleri almaya çağırıyoruz. Terörizmin en büyük kurbanı insanlıktır. Herkesi artık birbirleriyle her zamankinden daha fazla diyaloğa girmeye ve bu zor zamanlarda birbirlerine destek olmaya çağırıyoruz."

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