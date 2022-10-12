Hollanda'da enerji krizi: Camiler çözüm arıyor

Ülkede enerji fiyatlarının Eylül 2021'e göre yüzde 200 artması nedeniyle, hanelerin yanı sıra camilere yansıyan enerji fiyatları da 3-4 katına çıktı.

Hükümetin haneler için yeni yıldan itibaren başlatacağı tavan fiyatı, dini kurumlar, marketler ve şirketleri henüz kapsamıyor.

Üye ve cemaatin desteğinin dışında ciddi geliri olmayan camiler ülkede yaşanan enerji krizinden dolayı maddi sıkıntılar yaşıyor.

Camilerin bağlı olduğu vakfın yöneticileri, maddi sıkıntıları gidermek için cami için yapılan yardım kampanyalarının yanı sıra enerji tasarrufu ve farklı enerji sistemleri uygulamasına gidiyor.

"Daha kış başlamadı bile"

İslam Toplumu Milli Görüş Güney Hollanda (IGMG GH) Vakfına bağlı Schiedam Yıldız İslam Merkezi Başkanı Zekeriya Budak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede yaşanan enerji krizinden camilerinin "müthiş" şekilde etkilendiğini söyledi.

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Budak, "Önceleri aylık 3 bin avro fatura öderken en son gelen fatura 15 bin 500 avro oldu. Önümüzdeki aylar için her an fiyatlar daha da yükselebilir. Daha kış başlamadı bile, yani kombileri daha tam çalıştırmadık bile. Çalıştırmış olsak belki de 20-25 bin avroluk faturalar gelecek." dedi.

Camiye gelen enerji faturalarını ödeyebilmek ve daha tasarruflu olan farklı enerji sistemleri kullanabilmek için yardım kampanyası başlattıklarını belirten Budak, şunları kaydetti:

"Caminin enerji ihtiyacını asgariye indirebilmek için çözümler arıyoruz. Sıcak su pompası, elektrikli kombiler ve su depoları almayı düşünüyoruz. Enerji kullanımına biraz daha dikkat etmeye çalışacağız. Camimizde kullandığımız makinaların enerji kullanımlarını kontrol ettik ve çok enerji harcayan makineleri kullanmama kararı aldık."

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Budak, sonbahar girmesine rağmen kaloriferleri henüz yakmadıklarını ifade ederek, camiye gelen cemaatin üşüdüğünü ve cuma günleri kaloriferleri açmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Camiye hafta içi ve hafta sonu eğitim görmek için 480 talebe geldiği için mecburen kaloriferleri yakmak zorunda kalacaklarını belirten Budak, "Cemaatimize konuyu açtık, insanlar kendi evlerinde de enerji krizinden etkilendikleri için caminin çok daha büyük olduğunu bildiklerinden dolayı bunun cami üzerinde nasıl bir etki yapacağını anlıyorlar ve duyarlılık gösteriyorlar." ifadesini kullandı.

Budak, Hollanda hükümetinin hanelere belirlediği tavan fiyatını camiler için de uygulanmasını beklediklerine vurgu yaptı.

"Bizi zor günler bekliyor"

IGMG GH Vakfına bağlı Rotterdam İskender Paşa Cami Vakıf Başkanı Özcan Çifçi de geçen ay gelen aylık enerji faturasını görünce büyük bir hayal kırıklığına uğradıklarını belirterek, "Her ay standart 3 bin avro enerji faturası öderken geçen ay maalesef 12 bin avroluk bir enerji faturası geldi. Daha sonbahar mevsimindeyiz, daha bunun bir de kışı var. Bizi zor günler bekliyor." diye konuştu.

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Çifçi, yaşadıkları enerji krizine karşı ilk olarak camiye güneş paneli taktıracaklarını, bunun için bir kampanya başlattıklarını ve bunun yüzde 75'inin cemaat tarafından karşılandığını ifade etti.

Güneş panelinin yanı sıra bir uzman kişinin tavsiyesi üzerine camideki tüm kalorifer peteklerine vantilator takacaklarını söyleyen Çifçi, bu şekilde binayı daha az enerji kullanımıyla daha hızlı ısıtmayı amaçladıklarını aktardı.

Çifçi, "Binamızda marketimiz ve lokallerimiz var. Buralarda ekstra çalışan buzdolabı ve dondurucularımız vardı. Onları boşaltıp bir buzdolabına yerleştirdik. Bazılarının fişini tamamen çektik. Lokallerimizde 10 lamba varsa bunu 6'ya indirdik. Bunları yapmak zorundayız. Çünkü önümüzdeki zamanda bizi neyin beklediğini bilmiyoruz. Bunun önlemini şimdiden almak zorundayız." dedi.

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Hükümetten yardım beklentilerinin olduğunu dile getiren Çifçi, ilgili yöneticilerin belediye ve yardım fonu olan bazı kurumlarla görüşmeler yaptıklarını kaydetti.

Ülkede geçen hafta, yaşanan enerji krizi nedeniyle sıkıntı yaşayan camilerin de içinde bulunduğu "dini kuruluşlara destek olunması için çözümlerin aranması" önergesi kabul edilmişti.

Hükümet 20 Eylül'de, 1 Ocak 2023'ten itibaren enerji ücretlerinde tavan fiyat uygulamasına gidileceğini açıklamıştı.

DÜNYA AB ülkelerinde enerji krizi tartışmaları sürüyor