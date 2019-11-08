Amsterdam'da ilk kez hoparlörden ezan okunacak

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bu haftadan itibaren ilk kez ezanın hoparlörden okunmasına izin verilecek. Ezan izni sadece Cuma namazı için geçerli olacak ve kentin batısında yer alan Hollanda Faslı Camiler Konseyi'ne (RMMN) bağlı Blauwe Camii'sinde (Mavi Cami) okutulacak.

Hollanda'da 1980'li yıllarda hayata geçirilen yasal düzenleme ile ibadet ve cenaze töreni gibi etkinlikler sırasında, kilise çanlarının yanı sıra, diğer dinlerin de kendi inancına göre çağrı yapmasına izin verildi.

Bu düzenlemeler kapsamında, Amsterdam'daki Blauwe Camii'si, kentte ilk kez hoparlörden ezan okunması için harekete geçti.