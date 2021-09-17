Dünya Hollandada iki günde iki bakan istifa etti
AVRUPA

Hollanda’da iki günde iki bakan istifa etti

Hollanda’da Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag’ın ardından Savunma Bakanı Ank Bijleveld de istifa etti

Haber Merkezi İHA
Hollanda’da iki günde iki bakan istifa etti
Ank Bijleveld

Hollanda’da Savunma Bakanı Ank Bijleveld ve Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag hakkında dün parlamentoya sunulan önergenin ardından istifalar art arda geldi.

Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag’ın dün görevini bıraktığını duyurmasından sonra bu defa da Savunma Bakanı Ank Bijleveld istifa ettiğini açıkladı.

İstifasını basın toplantısında duyuran Bijleveld, görevde kalmasının tartışma konusu olduğunu ve artık işini iyi yapamayacağını söyledi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Afganistan'daki tahliye ve göç kaosu nedeniyle istifa etti
DÜNYA
Hollanda Dışişleri Bakanı Afganistan'daki tahliye ve göç kaosu nedeniyle istifa etti

Dışişleri Bakanı da istifa etmişti

Dün Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag hakkında görevini layığıyla yerine getirmediği gerekçesiyle parlamentoya önerge sunuldu. Oylamada 78 milletvekili Bakan Kaag’ın aleyhinde oy verirken, 72 milletvekili ise lehte oy kullanmıştı. Bakan Kaag, güvensizlik önergesinin ardından istifa etmiş, oylamanın sonucuna göre başarısızlığına hükmedildiğini ve bu karara saygı duyarak istifa ettiğini bildirmişti.

Hollanda'da yoldan geçenlere oklu saldırı: 2 ölü 1 yaralı
OYNAT 00:25
Hollanda'da yoldan geçenlere oklu saldırı: 2 ölü 1 yaralı
Hollanda'da oklu saldırı dehşeti yaşandı. Hollanda medyası Tatar yayı ile yoldan geçenlere saldıran bir kişinin, 2 kişiyi öldürdüğünü, 1 kişiyi yaraladığını duyurdu.
Olay Almelo kentinde yaşandı. Hollanda medyasında yer alan haberlerde, bir kişinin evinin balkonundan yoldan geçenlere Tatar yayı ile ok attığı belirtildi. Saldırgana ait olduğu iddia edilen görüntüler de yayınlandı. Görüntülerde bir kişinin evinin balkonunda çevredekilere ok attığı görüldü.

Abone Ol Google News
İngiltereden flaş karar

İngiltere'den flaş karar

Türkiye​'yi kırmızı listeden çıkardı.
İzmir derbisini Altay kazandı

İzmir derbisini Altay kazandı

​Altay uzatma dakikalarında attığı golle ezeli rakibini mağlup etti.
ABD Kabil Havalimanı çevresinde 10 sivili öldürdüğünü kabul etti

​17 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akkuyu Nükleer Santrali açıklaması.

BDDK 'dan tüketici kredileri kararı

​Sağlık Bakanlığı'ndan yeni karar

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.