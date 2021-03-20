Dünya Hollandada kısıtlamalar Nisana kadar uzatılınca ülke karıştı
AVRUPA

Hollanda'da kısıtlamalar Nisan'a kadar uzatılınca ülke karıştı

Hollanda'da koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan tedbirleri ve hükümeti protestolar sürüyor. Polis toplanan gruba göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahalede bulundu.

Haber Merkezi DHA
Hollanda'da kısıtlamalar protesto ediliyor.
Hollanda'da kısıtlamalar protesto ediliyor.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Kovid-19 kısıtlamaları protestoları devam ediyor. Başkent Amsterdam’ın merkezindeki Museumplein’da (Müze Meydanı) toplanan kalabalık, kısıtlamaların Nisan’a kadar uzatılmasını protesto etti.

GAZLA MÜDAHALE

Polis, eylemcilere dağılmaları uyarısında bulundu. Protestolarda yer yer polis ve eylemciler arasında arbedeler çıktı.Polis toplanan gruba göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahalede bulundu. Protestocuların maske kullanmaması ise dikkat çekti.


ÜLKE ARALIKTAN BU YANA KAPALI
Hollanda’da Aralık ayından bu yana kısıtlamalar sürüyor. Hükümet, son aldığı kararla kısıtlamaları Nisan ayına kadar uzattı. Ülkede restoranlar, kafeler, tiyatrolar, müzeler, spor salonları, havuzlar, güzellik salonları ve barlar kapalı. Öte yandan, ülkede alınan kararlar kapsamında 16 Aralık’ta uzaktan eğitime geçildi.

Hollanda'da polislerden protestoculara sert müdahale: Göstericilerin üzerine köpek saldılar
DÜNYA
Hollanda'da polislerden protestoculara sert müdahale: Göstericilerin üzerine köpek saldılar
Abone Ol Google News
Hollanda karıştı

Hollanda karıştı

​Kısıtlamalar uzatılınca halk sokaklara döküldü.
Trabzonsporun ilk 11i belli oldu

Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu

​​Bordo-mavililer sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor.
Tulum eşliğinde snowboard

Tulum eşliğinde snowboard

​Adrenalin tutkunların yeni adresi Sahara Milli Parkı.
AKM ve Taksim Camii'ne sürpriz ziyaret

AKM ve Taksim Camii'ne sürpriz ziyaret

​Cumhurbaşkanı Erdoğan incelemede bulunuyor.

Eminönü'nde<br>dikkat çeken yoğunluk

Eminönü'nde
dikkat çeken yoğunluk

Araç ve yaya trafiği havadan görüntülendi.

Tıp öğrencileri sokağa inip vatandaşı uyardı.

​İBB'nin çöp tarama gemileri Bebek Sahili'ne yanaşmıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.