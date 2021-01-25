Dünya Hollandada koronavirüs kısıtlamaları halkı sokağa döktü
AVRUPA

Hollanda’da koronavirüs kısıtlamaları halkı sokağa döktü

Hollanda’nın başkenti Amsterdam ve Eindhoven şehirlerinde Kovid-19 kısıtlamaları protesto edildi. Protestolar sırasında polis arasında yaşanan çatışma sonrası 35 kişinin gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Hollanda'da halk sokağa döküldü.
Hollanda'da halk sokağa döküldü.

Avrupa'nın bir çok ülkesinde koronavirüs salgının nedeniyle kısıtlamalar protesto edildi. Salgına karşı alınan önlemlerin sıkılaştırıldığı Hollanda'nın başkenti Amsterdam ve Eindhoven şehirlerinde Kovid-19 kısıtlamaları halkı sokağa döktü. Eindhoven’da önlemlere yönelik devam eden protestolarda protestocuların mağaza ve dükkanları yağmaladığı, bir polis aracını da ateşe verdiği belirtildi.

TAZYİKLİ SUYLA MÜDAHELE
Polisin de tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla olaylara müdahale ettiği ifade edildi. Protestoların diğer bazı bölgelere de sıçradığı ülkede başkent Amsterdam’da da polisin gösterilere müdahale ettiği belirtildi. Eindhoven şehrindeki benzer manzara başkent Amsterdam'da da yaşandı. Protestocular ile polis arasında çatışma yaşandı. Protestolarda 35 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Hollanda'da koronavirüs kısıtlamaları halkı sokağa döktü: 35 gözaltı
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Hollanda'da koronavirüs kısıtlamaları halkı sokağa döktü: 35 gözaltı
Hollanda'nın başkenti Amsterdam ve Eindhoven şehirlerinde Kovid-19 kısıtlamaları protesto edildi. Protestolar sırasında polis arasında yaşanan çatışma sonrası 35 kişinin gözaltına alındı.


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