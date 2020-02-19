Dünya Hollandada Müslümanları ölümle tehdit eden kişiye hapis cezası
AVRUPA

Hollanda'da Müslümanları ölümle tehdit eden kişiye hapis cezası

Hollanda'da bir mahkeme, Müslümanları sosyal medyadan tehdit ettiği gerekçesiyle bir kişiyi 90 gün hapis cezasına çarptırdı. Marknesse köyündeki 33 yaşındaki bir kişinin 29 Mart 2019'da sosyal medyadan, Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki saldırıya işaret ederek Müslümanları ölümle tehdit ettiği aktarıldı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, Marknesse köyündeki 33 yaşındaki bir kişinin 29 Mart 2019'da sosyal medyadan, Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki saldırıya işaret ederek Müslümanları ölümle tehdit ettiği aktarıldı.

"40 Müslümanı öldüreceğim"

  • Christchurch’taki saldırıyı öven sanığın, "Yarın ben de aynısını yapacağım. Silah alacağım ve bütün Müslümanları öldüreceğim." mesajını paylaştığı ifade edilen açıklamada, sanığın, annesinin ihbarı üzerine polis tarafından gözaltına alındığı ve bu esnada "40 Müslümanı öldüreceğini" söylediği kaydedildi.

Açıklamada, Müslümanları tehditten suçlu bulunan sanığın 90 gün hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

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