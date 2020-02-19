Hollanda'da Müslümanları ölümle tehdit eden kişiye hapis cezası Hollanda'da bir mahkeme, Müslümanları sosyal medyadan tehdit ettiği gerekçesiyle bir kişiyi 90 gün hapis cezasına çarptırdı. Marknesse köyündeki 33 yaşındaki bir kişinin 29 Mart 2019'da sosyal medyadan, Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki saldırıya işaret ederek Müslümanları ölümle tehdit ettiği aktarıldı.

Haber Merkezi 19 Şubat 2020, 21:23 Son Güncelleme: 19 Şubat 2020, 21:29 AA