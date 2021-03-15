Hollanda'da polislerden protestoculara sert müdahale: Göstericilerin üzerine köpek saldılar

Hollanda'da koronavirüsle mücadele kapsamında hükümetin uyguladığı önlemleri protesto etmek için toplanan bir grup, polisin şiddetli müdahalesiyle karşılaştı.

KÖPEK VE ATLARI GÖSTERİCİLERİN ÜZERİNE SALDILAR

Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ve su sıkarken, güvenlik güçlerinin kullandığı at ve köpekleri de göstericileri püskürmek için kullandı.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ PROTESTO EDİLDİ

Hollanda'da uygulanan koronavirüs önlemleri, bir grup gösterici tarafından protesto edildi. Lahey kentinde bir araya gelen göstericiler, seçimlere üç gün kala başta sokağa çıkma kısıtlaması olmak üzere Kovid-19 tedbirleri sebebiyle geçici Hollanda hükümetini protesto etti.

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