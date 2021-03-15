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AVRUPA

Hollanda'da polislerden protestoculara sert müdahale: Göstericilerin üzerine köpek saldılar

Hollanda'da koronavirüsle mücadele kapsamında hükümetin uyguladığı önlemleri protesto etmek için toplanan bir grup, sert bir müdahale ile karşılaştı. Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ve su sıkarken, güvenlik güçlerinin kullandığı at ve köpekleri de göstericileri püskürmek için kullandı.

Haber Merkezi Diğer
​Hollanda'da polislerden protestoculara sert müdahale.
​Hollanda'da polislerden protestoculara sert müdahale.

Hollanda'da koronavirüsle mücadele kapsamında hükümetin uyguladığı önlemleri protesto etmek için toplanan bir grup, polisin şiddetli müdahalesiyle karşılaştı.

Hollanda polisinden protestoculara sert müdahale
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Hollanda polisinden protestoculara sert müdahale
Hollanda'da 15-17 Mart tarihleri arasında yapılacak olan genel seçimler öncesi Covid-19 kısıtlamaları ve hükümet karşıtı protestolar patlak verdi. Hollanda polisi, göstericilerin üzerine köpek saldı ve copla vurarak dağıtmaya çalıştı. Polisin orantısız güç kullandığı anlar kameralara yansıdı.


KÖPEK VE ATLARI GÖSTERİCİLERİN ÜZERİNE SALDILAR

Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ve su sıkarken, güvenlik güçlerinin kullandığı at ve köpekleri de göstericileri püskürmek için kullandı.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ PROTESTO EDİLDİ

Hollanda'da uygulanan koronavirüs önlemleri, bir grup gösterici tarafından protesto edildi. Lahey kentinde bir araya gelen göstericiler, seçimlere üç gün kala başta sokağa çıkma kısıtlaması olmak üzere Kovid-19 tedbirleri sebebiyle geçici Hollanda hükümetini protesto etti.

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