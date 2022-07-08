Dünya Hollandada süpermarketlere ürün tedariğini kesen çiftçiler traktörleri ile Çiftçi yoksa gıda yok yazdı
AVRUPA

Hollanda'da süpermarketlere ürün tedariğini kesen çiftçiler traktörleri ile 'Çiftçi yoksa gıda yok' yazdı

Hollanda'da tarım ve çevre politikaları nedeniyle sokağa çıkan çiftçilerin eylemleri devam ediyor. Belediyeler önünde izinsiz gösteri yaparak saman balyaları yakan çiftçiler, şimdi de traktörleri ile bir tarım arazisine "Çiftçi yoksa gıda yok" yazdı. Ülkede, çiftçilerin marketlere ürün tedariğini kesmesi nedeniyle market rafları boş kaldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hollandada süpermarketlere ürün tedariğini kesen çiftçiler traktörleri ile Çiftçi yoksa gıda yok yazdı
Hollanda'da çiftçilerin protestosundan bir kare

Hollanda'da çiftçilerin çevre ve tarım politikaları sebebiyle başlattığı eylem tüm şiddetiyle devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ülkenin önemli otobanlarını kapatan çiftçiler, yol boyunca döktükleri saman balyaları ile kilometrelerce trafik oluşmasına sebep olmuştu.

Çiftçilerin bazı belediyeler önünde yasa dışı eylem yaptıkları, Epe kentindeki belediye binasının önünde saman balyalarını ateşe verdikleri öğrenildi.

MARKET RAFLARI BOŞ KALDI

Öte yandan traktörleri ile köylerden şehir merkezlerine doğru eylemlerini arttıran çiftçiler maketlere ürün tedariği sağlamayı kesti. Çiftçilerin süpermarketlere ürü vermeyi kesmesiyle birlikte ülkede market rafları boş kaldı.

Eylemlerini traktörleriyle birlikte gerçekleştiren çiftçiler bir tarım arazisine traktörler ile "Çiftçi yoksa gıda yok" yazdı.

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