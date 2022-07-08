Hollanda'da süpermarketlere ürün tedariğini kesen çiftçiler traktörleri ile 'Çiftçi yoksa gıda yok' yazdı

Hollanda'da çiftçilerin çevre ve tarım politikaları sebebiyle başlattığı eylem tüm şiddetiyle devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ülkenin önemli otobanlarını kapatan çiftçiler, yol boyunca döktükleri saman balyaları ile kilometrelerce trafik oluşmasına sebep olmuştu.
Çiftçilerin bazı belediyeler önünde yasa dışı eylem yaptıkları, Epe kentindeki belediye binasının önünde saman balyalarını ateşe verdikleri öğrenildi.
MARKET RAFLARI BOŞ KALDI
Öte yandan traktörleri ile köylerden şehir merkezlerine doğru eylemlerini arttıran çiftçiler maketlere ürün tedariği sağlamayı kesti. Çiftçilerin süpermarketlere ürü vermeyi kesmesiyle birlikte ülkede market rafları boş kaldı.
Eylemlerini traktörleriyle birlikte gerçekleştiren çiftçiler bir tarım arazisine traktörler ile "Çiftçi yoksa gıda yok" yazdı.