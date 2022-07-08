Hollanda'da süpermarketlere ürün tedariğini kesen çiftçiler traktörleri ile 'Çiftçi yoksa gıda yok' yazdı Hollanda'da tarım ve çevre politikaları nedeniyle sokağa çıkan çiftçilerin eylemleri devam ediyor. Belediyeler önünde izinsiz gösteri yaparak saman balyaları yakan çiftçiler, şimdi de traktörleri ile bir tarım arazisine "Çiftçi yoksa gıda yok" yazdı. Ülkede, çiftçilerin marketlere ürün tedariğini kesmesi nedeniyle market rafları boş kaldı.

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