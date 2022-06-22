Hollanda'da yılda yaklaşık bin kişi acil servislerdeki yoğunluk sebebiyle ölüyor.

Başarı hikayesini anlatan Fatma Öncel, hayvancılığı sevdiği için ev hanımlığını bırakıp böyle bir işe girdiğini söyledi. Şu anda 350’ye yakın büyükbaş ve küçükbaş hayvanının olduğunu aktaran Öncel, “Şu an hayvan fiyatları yükseldi ve satacak olursam 5 milyon liraya yakın para ediyor. Birisi için 10 milyon lira verseler yine de bu işi bırakmam. Sağlığım el verinceye kadar bu işi yapacağım” dedi.