Hollanda'da yılda yaklaşık bin kişi acil servislerdeki yoğunluk sebebiyle ölüyor.

Hollanda Acil Tıp Uzmanları Derneğinin açıklamasına göre, araştırmalar ülkede her yıl yaklaşık 1000 kişinin acil servislerdeki yoğunluk ve uzun bekleme süresi nedeniyle hayatını kaybettiğini gösteriyor.
Dernek, Hollanda Parlamentosunun alt kanadında sağlık çalışanları eksikliğiyle ilgili yapılacak tartışmaya yönelik açıklama yaptı.
Personel eksikliğinin acil servislerde yoğunluğa sebep olduğuna dikkat çekilen açıklamada, acil servislerde yeterli personel bulunmaması sebebiyle hastalara zamanında müdahale edilemediği belirtildi.
Derneğin İngiltere'deki bir kurumun 7,5 milyon hasta arasında yaptığı araştırmaya dayandırdığı verilere göre, acil servislerde 4 ila 6 saat müdahale edilmeyi bekleyen her 191 hastadan birinin müdahalenin gecikmesi sebebiyle hayatını kaybettiği aktarıldı.
Açıklamada, bekleme süresinin 6 ile 8 saat arasında olduğu durumlarda 82 hastadan birinin hayatını kaybettiğine dikkat çekildi.
HASTALAR BEKLERKEN ÖLÜYOR
Hollanda'da acil servise gelen hastaların yüzde 24'ünün 4 saatten fazla bekletildiği ifade edilen açıklamada, araştırma sonuçlarına göre Hollanda'da her sene 940 hastanın acil servislerdeki yoğunluk sebebiyle hayatını kaybettiği vurgulandı.
Açıklamada, Dernek Başkanı David Baden'in "Acil servislerdeki personel eksikliğine ilişkin kapsamlı bir çalışmanın olmaması beni şaşırtıyor." şeklindeki değerlendirmelerine yer verildi.
Baden, acil servislerdeki personel eksikliğinin giderilmesi için en az 1200 yeni doktora ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.
Hollanda Parlamentosunda acil servislerdeki personel sıkıntısına ilişkin görüşmenin 6 Temmuz'da yapılacağı bildirildi.
FOTOĞRAF 11
Şu anda 170 büyükbaş ve 150 küçükbaş hayvanın bulunduğu büyük bir çiftliğe sahip olan Öncel’in emekli polis memuru olan eşi Sadettin Öncel ise, \"İnek alacağını söyledi, önce gülüp geçtim. Böyle olacağını söyleseler inanmazdım. Hayaldi gerçek oldu” dedi.
Muratpaşa ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki 3 çocuk sahibi Fatma Öncel, 15 yıl önce evde canı sıkıldığını ve aile bütçesine destek olmak istediğini söyleyerek hayvancılık işine girmek istedi. Polis memuru eşinden olumlu yanıt alan Öncel, düğününden kalan 4 bileziğini o dönem 2 bin 500 liraya satıp 2 bin 400 liraya inek, 100 liraya da hayvanını besleyecek yem aldı.
İlk başlarda inek sütü satarak para kazanmaya başlayan Öncel, zamanla eşinin desteğiyle de inek sayısını 20’ye kadar çıkardı. İneklerini beslemek için bir de tarla kiralayan Öncel, buraya ektiği mısırla hayvanlarını beslemeye başladı. Daha sonra tavuk ile keçi de beslemeye başlayan azimli kadın, 15 senede 170 büyükbaş ve 150 küçükbaş hayvanın sahibi oldu. Kurban bayramlarında kurbanlık, günlük süt ve yumurta satışlarıyla servetine servet katan Öncel, 20 dönümlük arazide kurulu 5 milyonluk servetin sahibi oldu.
Başarı hikayesini anlatan Fatma Öncel, hayvancılığı sevdiği için ev hanımlığını bırakıp böyle bir işe girdiğini söyledi. Şu anda 350’ye yakın büyükbaş ve küçükbaş hayvanının olduğunu aktaran Öncel, “Şu an hayvan fiyatları yükseldi ve satacak olursam 5 milyon liraya yakın para ediyor. Birisi için 10 milyon lira verseler yine de bu işi bırakmam. Sağlığım el verinceye kadar bu işi yapacağım” dedi.
Bu yıl girdi maliyetleri arttığı için kurbanlık satışlarının yükseldiğini ve bunun hayvan fiyatlarına yansıdığını belirten Öncel, “Ama yine de satış yapıyorum. Küçükbaşlardan adaklık veriyorum, sütten ve yumurtadan kazanıyorum. Şu an sadece sütten kazanıyorum. Günde 700-800 kilo süt çıkıyor. Perakende satış yapıyorum. Sütün kilosunu 10 liradan veriyorum” ifadelerini kullandı.
Öncel, mesai saatinin olmadığını da sözlerine ekleyerek şunları söyledi:<br>“Benim saatim yok. Sabah 5’te işçilerle birlikte kalkıyorum. Onlar akşam evlerine gidiyor, ben gece saatlerine kadar çalışıyorum. Gece 2-3’te hayvanların doğumuna bile kalktığım oluyor. Zorda kalmadığım sürece buzağıları kendim doğurtuyorum. Çocuklarımdan daha fazla bunlarla ilgileniyorum. Bütün günümü onlarla geçiriyorum. Kıskanıyorlar ama onlar da hayvancılığı seviyor. Hayvancılığa değer verilsin, tarım bitmesin. Hayvancılığı bırakmasınlar.”
Başarılı iş kadının eşi Saadettin Öncel ise, eşinin bu kadar ilerleyebileceğine kendisinin de inanamadığını belirterek, “Daha önce polis memuruydum, şu an emekliyim. Doğudan buraya tayinimiz çıktığında eşimin canı çok sıkılıyordu. Çalışmak istediğini söyledi. ‘İnek alayım’ dedi, önce gülüp geçtim. Sonra sermaye için bilezikleri sattı. Kendine buzağı olan bir inek aldı. İlk başlarda küçümseniyordu ama kar ettikçe inek sayısını arttırmaya başladı. Ben de maaşım ve zamanımla destek vermeye başladım. Böyle olacağını önceden söyleseler inanmazdım. Hayaldi gerçek oldu\" dedi.
Evde canı sıkılırken başlamıştı servet sahibi oldu: Böyle olacağını söyleseler inanmazdım
Antalya'da 15 yıl önce düğününden kalan 4 bileziğini satıp bir inekle hayvancılık işine giren ev hanımı Fatma Öncel, 5 milyon liralık servetin sahibi oldu.
FOTOĞRAF 9
'Yer altı tanrısı' 'Hades' ve cehennemin 3 başlı bekçi köpeği 'Kerberos'un heykelinin de bulunduğu Cehennem Kapısı'nda, antik dönemdeki adak törenlerinde mağaraya gönderilen hayvanların karbondioksit etkisiyle öldüğü belirlendi.<br><br>
Milattan önce 2'nci yüzyılda, Bergama Kralı 2'nci Eumenes tarafından kurulan ve 'kutsal şehir' anlamına gelen Hierapolis Antik Kenti'nde, Prof. Francesco D'Andria başkanlığındaki İtalyan kazı ekibi, 2013 yılında bölgenin geçmişine ışık tutan yapıyı keşfetti.<br><br>
D'Andria ve ekibi, antik dünyada 'ölüler ülkesine geçiş kapısı' olarak kabul edilen 'Plütonyum' (Cehennem Kapısı) ve Pamukkale traverten havuzlarının oluşmasını sağlayan termal suların orijinal kaynaklarından birini buldu.
İtalyan kazı heyetinin araştırma ve buluntularında, Pamukkale'ye beyazlığını veren termal suyun çıktığı Cehennem Kapısı'nın, Frigler döneminde 'kutsal alan' olarak düzenlendiği belirlendi. Antik dönemde 'ölüler ülkesine geçiş kapısı' olarak adlandırılan ve yer altından 34 derece sıcak suyla birlikte karbondioksit de çıkan antik yapıda bulunan fay hattındaki kırıklar nedeniyle bu alandan su ve gaz çıktığı tespit edildi.<br><br>
Antik dönemde kutsal sayılan bu alanda görev yapan rahiplerin nefeslerini tutup, yanlarında canlı hayvanla içeri girdikleri ve gaz nedeniyle hayvanlar zehirlenerek ölürken, rahiplerin ise sağ çıktığı; bu nedenle din adamları kutsal sayılırken, ölen hayvanların da 'Hades'e 'kurban' olarak sunulduğu kaydedildi.<br><br>
İLK KEZ TURİZME AÇILDI<br>Cehennem Kapısı, keşfin ardından zehirli gaz yaydığı gerekçesiyle ziyaretçilerin güvenliği için kapatıldı ve kazı çalışmalarına başlandı. Araştırmaların ardından gizemi çözülen Cehennem Kapısı'nda restorasyon çalışmaları tamamlandı. Önemli kısmı ayağa kaldırılan yapıya, 'yer altı tanrısı' 'Hades' ve cehennemin 3 başlı bekçi köpeği 'Kerberos'un heykeli de yerleştirildi.<br><br>
İlk kez dün turizme açılan Cehennem Kapısı'nın çevresine ziyaretçiler için zehirli gazın etkilemeyeceği uzaklıkta yürüyüş bandı da yapıldı. Cehennem Kapısı ziyaretçileri, yürüyüş bandında gezip antik yapıyı görme fırsatı buldu.<br><br>'İLGİ ÇEKEN ÖZEL YER'<br><br>Rehber Muharrem Aldıbaş, Cehennem Kapısı'nın özel yer olduğunu belirterek, \"Uzun zamandır buranın açılmasını bekliyorduk. Aslında daha önce açılır, diye düşünmüştük. Pamukkale'nin daha çok ziyaretçi çekmesi için burası vesile olacaktır.
Burası 'Hades'in kenti, 'Hades' ve eşinin 6 ay yer altında, 6 ay yeryüzünde yaşadığını antik kaynaklardan biliyoruz. Burası da onların yer altına girdikleri giriş kapısı. Çok ilgi çeken, özel bir yer burası. İyi ki açıldı. Bundan sonra bu hikayenin tanınacağını, bunu duyanların buraya ilgi göstereceğini düşünüyorum\" dedi.<br><br>
Alanı ziyaret eden Hatice Şentürk de \"İsmini duymuştuk. Bursa'dan Pamukkale'ye gezmeye geldik. Ziyarete açıldığını duyunca merak ettiğimiz için geldik. Pamukkale suyunun çıktığı noktaymış. Aynı zamanda Cehennem Kapısı olarak da adlandırılıyormuş. Müthiş bir yer, ilk ziyaretçilerinden biri olduk. Hayran olmamak elde değil\" diye konuştu.
Gizemi çözülen 'Hades'in Cehennem Kapısı 1500 yıl sonra açıldı
Denizli'de, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'nin yanı başındaki Hierapolis Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, 2013'te ortaya çıkarılan ve antik dünyada 'ölüler ülkesine geçiş kapısı' kabul edilen Cehennem Kapısı, ziyarete açıldı.