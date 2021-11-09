Dünya Hollandada yoğun bakım üniteleri alarm veriyor Daha fazla koronavirüs hastası alamayız
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Hollanda'da yoğun bakım üniteleri alarm veriyor: Daha fazla koronavirüs hastası alamayız

Hollanda'nın Limburg bölgesindeki beş hastane ortaklaşa yaptıkları açıklamada yoğun bakım ünitelerinin dolduğunu ve daha fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastasına yer kalmadığını bildirdi. Muhtemel yoğunluklara karşı hazırlandıklarını belirten hastaneler, vakaların beklenenin çok üzerinde yükseldiğini ve mevcut durumun yerel düzeyde acil durum (siyah kod) teşkil ettiğini kaydetti.

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Haber Merkezi AA
Hollandada yoğun bakım üniteleri alarm veriyor: Daha fazla koronavirüs hastası alamayız
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Hollanda Sağlık Bakanı Hugo de Jonge'ye hitaben yapılan açıklamaya Limburg bölgesindeki beş hastanenin yönetimi imza attı.

Vakalar beklenenin çok üzerinde yükseldi

  • Açıklamada, yoğun bakım yatak kapasitesinin tamamen dolduğunu belirten hastaneler, sağlık sisteminin durmak üzere olduğu uyarısında bulundu. Muhtemel yoğunluklara karşı hazırlandıklarını belirten hastaneler, vakaların beklenenin çok üzerinde yükseldiğini ve mevcut durumun yerel düzeyde acil durum (siyah kod) teşkil ettiğini kaydetti.

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Hastanelerdeki personel eksikliği

Başta hemşire olmak üzere hastanelerdeki personel eksikliğine değinilen açıklamada, Kovid-19 hastalarına bakmak için diğer hastaların ihmal edilmesi tehlikesiyle kaşı karşıya kalındığına dikkat çekildi.

  • Polikliniklerin yüzde 144, yoğun bakımların yüzde 136 kapasiteyle çalıştığı belirtilen açıklamada, 3. doz aşıların bir an evvel başlaması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, durumun Limburg için geçerli olsa da Hollanda'nın diğer bölgelerinin de yakında benzer bir durumda kalabileceği uyarısında bulunuldu.

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Günlük vaka sayılarının ekim ayının başından beri yükseldiği Hollanda'da yüksek aşılama oranına rağmen vaka sayılarındaki yükseliş devam ediyor. Hollanda'da Kovid-19 ve varyantlarıyla mücadelede öncelikli olarak 80 yaşın üzerindekilere veya kronik rahatsızlığı bulunanlara 6 Aralık itibarıyla üçüncü doz aşının uygulanması kararı verilmişti.

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