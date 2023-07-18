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Dünya

Hollanda'dan Türkiye'ye yeşil ışık: Savunma işbirliğini güçlendirmek için harekete geçtiler

Hollanda hükümeti Türkiye'ye yönelik savunma sanayi teçhizatlarının ihracatına ilişkin kısıtlamaları kaldırma kararı aldığını açıkladı. Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ile Ekonomi ve İklim İşleri Bakanlığı'nın yayımladıkları metinde Hollanda'nın savunma işbirliğini güçlendirmek ve Hollanda'nın bu projelere katılımını teşvik etmek istediğinin altı çizildi.

16:47 . 18/07/2023 Salı
AA
Türkiye - Hollanda

Türkiye - Hollanda

Hollanda, Türkiye'ye yönelik bazı savunma sanayi teçhizatlarının ihracatına ilişkin kısıtlama kararını kaldırdığını açıkladı.


Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ile Ekonomi ve İklim İşleri Bakanlığı, savunma sanayi teçhizatlarının ihracatına yönelik kısıtlamayı kaldırma kararına ilişkin ortak metin yayımladı.


Üç bakanlığın ortak metninde, Avrupa'da savunma işbirliğinde daha fazla yakınlaşmanın teşviki için Hollanda hükümetinin silah ihracat kontrolleriyle ilgili aldığı önlemler açıklandı.

Hollanda hükümetinin, Avrupa savunma işbirliğini güçlendirmek ve Hollanda'nın bu projelere katılımını teşvik etmek istediği aktarılan metinde, bunun Avrupa'da adil rekabet gerektirdiğine işaret edildi.


Metinde, Hollanda savunma sektörünün ekonomik canlılığı ve yenilikçi gücünün büyük ölçüde ihracata bağlı olduğuna dikkat çekilerek, bu sektörün cirosunun yarısından fazlasının (yüzde 54'ünün) ihracattan geldiğinin altını çizildi.


Bu bağlamda halihazırda Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan için geçerli olan savunma sanayi teçhizatlarının ihracatına ilişkin kısıtlama kararının derhal sona ereceği kaydedildi.

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#Türkiye
#Hollanda
#Savunma Sanayisi
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