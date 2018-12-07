Hollanda'dan vatandaşlarına Fransa uyarısı: Dikkatli olun

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, "sarı yelekliler"in Fransa'da yarın düzenleyeceği gösteriler nedeniyle vatandaşlarından bu ülkeye seyahatlerinde dikkatli olmalarını istedi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, özellikle Fransa'nın başkenti Paris'e seyahat eden ve orada bulunan Hollanda vatandaşlarının dikkatli olmaları ve gösteri noktalarından uzak durması istendi.

Açıklamada, Hollandalılara gösterilerde şiddet kullanılma ihtimali olduğu, bulundukları ve seyahat edecekleri bölge ile ilgili haberleri ve gelişmeleri takip etmeleri gerektiği belirtildi.

Protestolar

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan "sarı yelekliler"in eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Gösterilerin başından bu yana çıkan olaylarda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 222'si güvenlik görevlisi bin 43 kişi yaralanmış ve bin 424 kişi gözaltına alınmıştı.

"Sarı yelekliler"in protesto ettiği akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiği açıklanmış ancak eylemciler bunun yeterli olmadığını belirterek gösterilere devam edeceklerini duyurmuştu.