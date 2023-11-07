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Dünya

Honduras ve Guatemala'da şiddetli yağışlar sellere yol açtı: 68 bin kişi etkilendi

Orta Amerika ülkelerinden Honduras ve Guatemala'da, hafta sonundan bu yana şiddetli yağışların yol açtığı sellerden 68 bini aşkın kişinin etkilendiği bildirildi.

07:10 - 7/11/2023 Salı
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Honduras Ulusal Risk ve Acil Durum Yönetim Ofisinden (Copeco) yapılan açıklamada, ülkenin 7 bölgesinde sarı alarm ilan edildiği belirtilerek yüksek basınç ve nem girişi kaynaklı yağışların devam edeceği duyuruldu.


Ülkede şu ana kadar seller ve toprak kaymasında 4 kişi hayatını kaybetti, 42 bin kişi ise koşullardan olumsuz etkilendi.


Guatemala'da ise şiddetli yağışlar nehirlerin taşmasına neden oldu, onlarca evi su bastı.


Ulusal Afet Azaltma Koordinatörlüğünden (Conred) yapılan açıklamada, sellerden 26 bin kişinin etkilendiği ve bazı yerlerde tahliye çalışmasının yapıldığı kaydedildi.

Ülkede 2023'ün başından bu yana şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında toplamda 58 kişi hayatını kaybetti.






#Guatemala
#Honduras
#sel
#şiddetli yağışlar
23 dakika önce
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