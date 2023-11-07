Şili'de yangın faciası: 14 Venezuelalı göçmen öldü

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Ülkenin Biobio bölgesine bağlı Cerro Obligado mahallesinde, iki binada yangın çıktı.
Olayda, 8'i çocuk 14 Venezuelalı göçmen yaşamını yitirdi.
Şili medyası Mega'nın haberinde, iki binada yoğunluklu olarak Venezuelalı ailelerin yaşadığı bildirildi.
Çok sayıda itfaiye ve ambulansın sevk edildiği bölgede, yangının nedeninin araştırıldığı bilgisi paylaşıldı.
Şili'de ciddi miktarda Venezuelalı göçmenlerin yaşadığı biliniyor.
Ülkede, 17 Kasım 2021'de de bir evde çıkan yangında Venezuela uyruklu 4 kişi hayatını kaybetmişti.
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29 dakika önce