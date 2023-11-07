İşgalci İsrail ordusunun saldırıları sonucu 56 cami tamamen yıkıldı

Bebek katili İsrail'e bağlı terörist güçler abluka altındaki Gazze'ye yönelik havadan bombardımanlarını sürdürürken karadan da topçu atışlarıyla saldırıyor. İnsanlık dışı saldırılar 31'inci gününde de devam ediyor. 2 milyondan fazla Filistinlinin yaşadığı Gazze kentinin farklı bölgelerine bir saatten az sürede 100'den fazla hava saldırısı düzenledi. Kentte iletişim ve internet hizmeti tamamen çökerken 2 milyon kişiden haber alınamadığı duyuruldu. İsrail'in bir aydır yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı son olarak 10 bini geçti. İsrail Genelkurmay Başkanı katil Herzi Halevi ise Lübnan ile sınır hattı olan kuzeyde hücuma geçmeye hazır olduklarını söyledi. İşte bölgede anbean yaşanan gelişmeler...