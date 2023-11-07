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Dünya

İşgalci İsrail ordusunun saldırıları sonucu 56 cami tamamen yıkıldı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne aralıksız saldırıları ikinci ayına girerken kentte 192 caminin çeşitli şekillerde hasar gördüğü bunlardan 56'sının tamamen yıkıldığı bildirildi.

07:00 - 7/11/2023 Salı
AA
İsrail saldırıları sonucu, Gazze'de 192 cami zarar gördü, 56'sı tamamen yıkıldı

İsrail saldırıları sonucu, Gazze'de 192 cami zarar gördü, 56'sı tamamen yıkıldı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, düzenlediği basın toplantısında, geçen bir aylık süre içinde İsrail saldırılarıyla Gazze'deki yıkıma ilişkin bazı rakamlar paylaştı.


Maruf, İsrail saldırıları sonucu Gazze'de 10 bin binanın yerle bir olduğunu, 40 bini tamamen yıkılmış olmak üzere, toplam 222 bin konutun da hasar aldığını söyledi.


Sağlık sektöründeki maddi hasara ilişkin Maruf, "32 ambulans, 113 sağlık kurumu ciddi hasar aldı 16 hastane 32 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı." bilgisini verdi.


Maruf, Gazze'de 192 caminin çeşitli şekillerde hasar gördüğünü, bunlardan 56'sının tamamen yıkıldığını, ayrıca kentteki 3 kilisenin de İsrail saldırılarından zarar gördüğünü söyledi.

Maruf, saldırılar sonucu oluşan yıkım hakkındaki rakamları şöyle sıraladı:

"Aralıksız saldırılar sonucu 222 okul büyük zarar gördü, bunlardan 60'ı hizmet dışı kalırken, kentteki 88 hükümete ait 88 kurumu bombaladı.

Maruf görevli can kayıplarına ilişkin de 47 gazetecinin, 53 imam ve vaizin, sivil savunma, arama ve kurtarma ekiplerinden 18 kişinin hayatını kaybettiğini vurguladı.



Gazze alev alev yanıyor: İki buçuk milyondan fazla sivil terör devleti İsrail'in ölüm kıskacında
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Bebek katili İsrail'e bağlı terörist güçler abluka altındaki Gazze'ye yönelik havadan bombardımanlarını sürdürürken karadan da topçu atışlarıyla saldırıyor. İnsanlık dışı saldırılar 31'inci gününde de devam ediyor. 2 milyondan fazla Filistinlinin yaşadığı Gazze kentinin farklı bölgelerine bir saatten az sürede 100'den fazla hava saldırısı düzenledi. Kentte iletişim ve internet hizmeti tamamen çökerken 2 milyon kişiden haber alınamadığı duyuruldu. İsrail'in bir aydır yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı son olarak 10 bini geçti. İsrail Genelkurmay Başkanı katil Herzi Halevi ise Lübnan ile sınır hattı olan kuzeyde hücuma geçmeye hazır olduklarını söyledi. İşte bölgede anbean yaşanan gelişmeler...




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