Hong Kong’da Fawkes'in hayaleti

TEK TİP MASKE

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde aylardır protesto düzenleyen göstericiler, yönetimin maske yasağını delmeye devam ediyor. Cadılar Bayramı olarak kutlanan 31 Ekim'de sokaklara binbir çeşit maskeyle çıkan protestocular, dün ise tek tip maskeyle sokağa indi. Protestocular, Guy Fawkes'un 5 Kasım 1605'te İngiltere parlamentosunu havaya uçurmaya çalışmasının yıldönümünde Fawkes maskeleriyle gösterilerini sürdürdü.

FİLM İLE ÜNLENDİ

İnce bıyıkları, hayalete benzeyen yüzüyle Fawkes, eylemi gerçekleştirmek isterken yakalanarak idam edilmişti. Fawkes maskesine dair ilk görsel ise 1982 yılında İngiltire'de V for Vendetta adlı bir çizgi romanda yayınlanmıştı. Maskeyi ünlü yapan eser ise 2005 yapımı aynı adlı sinema filmi oldu. Bu filmle birlikte Fawkes maskesi dünyaca tanınırlığa kavuştu ve maske, dünyadaki tüm sistem karşıtı protestolarda kullanılmaya başlandı.

Fawkes kimdir

Guy Fawkes

Robert Catesby liderliğindeki bir grup Katolik, dönemin İngiltere Kralı I. James'e suikast düzenleme ve aristokrasiyi yok etme kararı aldı. 5 Kasım 1605'te gerçekleşen tarih sayfalarına ‘Barut Komplosu’ olarak geçen bu başkaldırı, barut fıçılarını patlatmakla görevli Guy Fawkes’ın yakalanarak idamıyla sonuçlanırken, başarısız girişim, her yıl 5 Kasım gecesi, Birleşik Krallık’ta, Guy Fawkes Gecesi adıyla şenliklerle kutlanıyor.

Şi'd en Lam'a destek

Şi Cinping ve Carrie Lam

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin’in Şanghay kentinde Hong Kong Özel İdare Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam ile görüştü. Şi, görüşmede yaptığı açıklamada, Çin hükümetinin Lam’a güveninin tam olduğunu belirterek, kanunlar çerçevesinde şiddeti ve kaosu sonlandırmanın Hong Kong’un karşı karşıya kaldığı en önemli görev olduğunu vurguladı. Şi, toplumun bütün kesimleriyle diyaloğun sağlanması için çaba sarf edilmesi gerektiğini de ifade etti.