Dünya HRW Suudi Arabistan ordusu Yemende sivil halka işkence yaptı
ORTADOĞU

HRW: Suudi Arabistan ordusu Yemen’de sivil halka işkence yaptı

İnsan Hakları Gözlemevi, Suudi Arabistan ordusunun Yemen'in doğusundaki bölgelerde, sivil halka yönelik “işkence, adam kaçırma ve keyfi tutuklamalar” dahil olmak üzere çok sayıda ihlalde bulunduğunu duyurdu.

Haber Merkezi AA
Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyonun Yemen’e yönelik başlattığı operasyon, geriye dünyanın en büyük insani felaketlerinden birini bıraktı.
Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyonun Yemen’e yönelik başlattığı operasyon, geriye dünyanın en büyük insani felaketlerinden birini bıraktı.

New York merkezli HRW, Yemen’in Umman ve Suudi Arabistan sınırı yakınındaki el-Mehre vilayetinde, Suudi Arabistan ordusunun yerel sivil nüfusa yönelik işkence eylemlerine karıştığına ilişkin kurbanların ifadelerinin yer aldığı bir rapor yayınladı.

  • Raporda ifadelerine yer verilen Yemenliler, Mehre vilayet merkezindeki gizli bir hapishanede tutulduklarını ve işkenceye maruz kaldıklarını aktardı. Yemenlilerin, 16 ayrı sefer keyfi tutuklandığı belirtilen raporda, 5 ayrı vakanın da “zorla kaçırılarak Suudi Arabistan’a götürüldüğü” aktarıldı.

Bazı tutuklular, Riyad’ın desteklediği Yemenli birliklerin kendilerini kaçırarak yasa dışı bir gözaltı yerine götürdüklerini ve “uydurma suçları kabul edene, muhalif faaliyetleri durduracakları vaadinde bulunana kadar elektrik şok vererek dövdüklerini” anlattı.

İsmi Basim olarak değiştirilen bir gazeteci, raporda, Suudi Arabistan askerlerinin kendisine elektrik şoku verdiğini, “çöplük gibi bir hücrede tutarak” yemek vermediklerini kaydetti.

HRW’ye konuşan Suudi Arabistan’a kaçırılan Yemenlilerin aileleri, çocuklarından aylarca haber alamadıklarını daha sonra çocuklarının kendilerine Suudi Arabistan’da hapishane telefonlarından ulaştığını iletti.

Raporda, HRW Orta Doğu Direktör Yardımcısı Micheal Page, “Suudi Arabistan ve Yemenli müttefiklerinin Mehre vilayetindeki yerel nüfusa yönelik yaşattığı dehşet, Suudi Arabistan’ın liderlik ettiği koalisyonun hukuk dışı eylemlerine bir ilave niteliği taşıyor” değerlendirmesini yaptı.

BM: Gözlerinin içine bakıp paramız yok demek içler acısı
DÜNYA
BM: Gözlerinin içine bakıp paramız yok demek içler acısı

Bölgedeki durum

Mehre bölgesi, yoğun çatışmaların yaşandığı noktalardan uzak olmasına rağmen, bölgedeki sivil halkın Suudi Arabistan’ın askeri varlığının artmasına karşı yaptığı yürüyüşlerle hareketli günler yaşıyor. Suudi Arabistan ve Yemenli müttefikleri son dönemde gerçekleşen protestolara katılan onlarca Yemenliyi gözaltına alırken, bazı gösterileri gerçek mermilerle dağıtması sonucunda şiddet olayları yaşandı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyonun Yemen’e yönelik başlattığı operasyon, geriye dünyanın en büyük insani felaketlerinden birini bıraktı.

Yemen’de bu güne kadar çatışmalarda 100 binin üzerinde can kaybı yaşadığı tahmin edilirken, Arap dünyasının en fakir ülkesi kıtlık tehlikesiyle de karşı karşıya. Ülkede farklı silahlı grupların nüfuz ve toprak mücadelesi için çatışmaları devam ediyor.

Yemen’i parçaladılar
DÜNYA
Yemen’i parçaladılar

Abone Ol Google News
FETÖden sinsi plan

FETÖ'den sinsi plan

​Uzmanlar uyardı: Şimdi de koronavirüs üzerinden saldırıyorlar
Sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Sokağa çıkma yasağı olacak mı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar.
Virüsün Türkiyedebiteceği tarih

Virüsün Türkiye'de
biteceği tarih

​Uzman isim 'Halk kurallara uyarsa' diyerek açıkladı.
69 ülke tıbbi malzeme istedi

69 ülke tıbbi malzeme istedi

İspanya maske istedi, 17 ülkeye tıbbi malzeme gönderdik...
Suriyeli doktorlar gönüllü hizmette

Suriyeli doktorlar gönüllü hizmette

​Korona kontrol noktalarında çalışmaya başladılar.
Maske alırken dikkat

Maske alırken dikkat

​Yoksa sakın almayın, sağlığınızdan olabilirsiniz.

Ev kiraları<br>ertelenebilir mi?

Ev kiraları
ertelenebilir mi?

Milyonlarca kişiyi umutlandıran gelişme...
Büyükşehir'le<br>hayat eve sığıyor

Büyükşehir'le
hayat eve sığıyor

Bursa BB Vefa Sosyal Destek Ekibi yardım ediyor.

Virüs türlerine karşı direnci koruyor.
Yerli kitler<br>daha üstün

Yerli kitler
daha üstün

ABD'ye satarken Çin'den neden kit ithal ettik?
KOBİ'lere<br>destek ve ek süre

KOBİ'lere
destek ve ek süre

Sanayi ve Teknoloji Bakanı virüse karşı müjdeyi verdi.
Üç üründe<br>vergi kalktı

Üç üründe
vergi kalktı

​Koronavirüsten kaynaklı yoğun talep olmuştu.
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Koronavirüs nedeniyle işçi ücretsiz izne çıkarılabilir mi? İşçi ücretsiz izinde tazminatını alabilir mi?
Bankalar <br>faiz almasın!

Bankalar
faiz almasın!

Binlerce kişi sosyal medya üzerinden mesaj yolladı.
Zalim Yunan!

Zalim Yunan!

Çocuklar sıkılan gazın içinde kayboluyor.
3 banka<br>daha katıldı

3 banka
daha katıldı

İşte banka banka vatandaşa sunulan destekler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.