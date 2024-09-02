Hükümete baskı kuracaklar: İngiltere'de Gazze destekçisi beş milletvekili parlamentoda ittifak kurdu

Terör devleti İsrail'e silah satan şirketlere verdiği ihracat lisanslarını sonlandırmadığı gerekçesiyle tepkilerin odağındaki İngiltere'den 'göstermelik' bir hamle geldi. İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, ülkesinin İsrail'e bazı silahların satışını askıya alacağını bildirdi. Terör devleti İsrail'e sağlanan 350 silah ihracat lisansının yaklaşık 30'unun askıya alınacağını belirten Lammy, "Bu genel bir yasak ya da silah ambargosu değil." dedi.