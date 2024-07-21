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Dünya

Husiler 'cevap verilecek' demişti: İsrail'in Eylat kentinde patlama sesleri

Terör devleti İsrail, Yemen'de bulunan Hudeyde Limanı'na saldırı düzenlemiş ve bombardıman sonucu ölü ve yaralıların olduğu açıklanmıştı. Söz konusu saldırı sonrası açıklamada bulunan Husiler, İsrail'e cevap verileceğini ve Tel Aviv'in güvende olmadığını ifade etmişti. Bu gelişmelerin ardından İsrail'in güneyindeki Eylat kentinde patlama sesleri duyulduğu, şehrin semalarında ışık hüzmesi bırakan cisimlerin görüldüğü bildirildi.

00:12 - 21/07/2024 Pazar
AA
İsrail'in Yemen'deki saldırıları sonrası terör devletinin Eylat kentinde sirenler çalmaya başladı.
İsrail'in Yemen'deki saldırıları sonrası terör devletinin Eylat kentinde sirenler çalmaya başladı.

İsrail'in güneyindeki Kızıldeniz kıyısındaki Eylat kentinde patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Eylat kentinde patlama sesleri duyulduğuna ilişkin haberlerin incelendiği belirtildi.

Kanal12 televizyonu, Eylat bölge halkının patlama sesleri duyduğunu açıkladı.

Kent semalarında ışık hüzmesi bırakan cisimler görüldü

Sosyal medyada, Eylat kenti semalarında ışık hüzmesi bırakan cisimlerin görüldüğü görüntüler paylaşıldı.

İsrail ordusu, Yemen'in Hudeyde kentine düzenlediği hava saldırılarının ardından, buradaki İran destekli Husilerin misillemesine karşı teyakkuza geçtiğini açıklamıştı.



#İsrail
#Eylat
#Husiler
#Yemen
#Hudeyde Limanı
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