Husiler 'cevap verilecek' demişti: İsrail'in Eylat kentinde patlama sesleri

Terör devleti İsrail, bu kez de Yemen'i bombaladı. İsrail'e ait savaş uçaklarının Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki Hudeyde Limanı'na saldırı düzenlediği bildirildi. Saldırıyla limandaki yakıt depoları vurulurken, güçlü patlamalar meydana geldiği, infilak nedeniyle mantar bulutunun yükseldiği belirtildi. Saldırının ardından bombardımana ilişkin Husilerden açıklama yapıldı. İsrail'in saldırılarına karşılık verileceğinin vurgulandığı açıklamada saldırıları durdurmaya çalışan Arap ülkelerinin ise "İsrail gibi saldırıya uğrayacağı" belirtildi.