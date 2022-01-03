Dünya Husiler Hudeyde açıklarında bir yük gemisine el koydu
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Husiler Hudeyde açıklarında bir yük gemisine el koydu

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Arap koalisyonu, İran destekli Husi milisleri, Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı açıklarında sağlık ve tıbbi malzeme taşıyan bir yük gemisine el koymakla suçladı

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Haber Merkezi AA
Husiler Hudeyde açıklarında bir yük gemisine el koydu
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Suudi Arabistan'ın El-İhbariye kanalında yer alan habere göre, Arap koalisyonundan yapılan açıklamada, "Husi milisler, Hudeyde açıklarında (Birleşik Arap Emirlikleri bandıralı) Ravabi adlı kargo gemisine silahlı saldırı gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.

Geminin, Yemen'in Sokotra Adası'ndaki Suudi sahra hastanesi için sağlık ve tıbbi ekipman taşıdığı aktarılan açıklamada, bu adımın Husilerin Babu'l Mendeb Boğazı'nda deniz seyrüseferini ve küresel ticareti ne denli tehdit ettiğini ortaya koyduğu kaydedildi.

  • Açıklamada, Husilere söz konusu gemiyi derhal serbest bırakmaları çağrısında bulunuldu. Husilerden ise konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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Uzun süredir çatışmalar yaşanıyor

İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu (UKMTO) da dün geç saatlerde Yemen'in Ras İsa Limanı yakınlarında bir gemiye saldırı düzenlendiğine dair raporlar alındığını ve inceleme yürütüldüğünü bildirmişti. UKMTO'dan yapılan açıklamada, saldırının düzenlediği geminin konumunun Kızıldeniz'deki Ras İsa petrol terminalinin yaklaşık 23 deniz mili batısı olduğu belirtilerek, denizcilere bölgede "çok fazla tedbirli" olmaları tavsiyesinde bulunulmuştu. Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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