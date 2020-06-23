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Dünya Husiler İsrail BAE kanalıyla Yemende kendisine ayak basacak yer arıyor
ORTADOĞU

Husiler: İsrail BAE kanalıyla Yemen'de kendisine ayak basacak yer arıyor

Yemen'de Husiler, İsrail'in, Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteğiyle 'Yemen'de kendisine ayak basacak yer bulmaya çalıştığını' iddia etti. Husi yönetimine bağlı Enformasyon Bakanı Dayfullah eş-Şami, "İsrail, stratejik konumundan ötürü Yemen'i bir tehdit olarak görüyor ve BAE kanalıyla kendisine burada ayak basacak bir yer bulmaya çalışıyor" diye konuştu.

Haber Merkezi AA
İsrail Başbakanı Netanyahu.
İsrail Başbakanı Netanyahu.

Şami, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani arasındaki görüşme ve BAE tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) açıklamalarının, İsrail ile irtibat kurulduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Enformasyon Bakanı, Yemen halkının, İsrail'le ve ülke topraklarına ve halkının onuruna halel getirmeyi isteyen her düşmanla mücadeleye hazır olduğunu kaydetti.

GGK Başkan Yardımcısı Hani bin Berik pazar günü Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Filistinlilerin kendi devletlerini kurabilmeleri için İsrail ile ilişki kanallarını açmakta bir beis görmediklerini" belirtmişti.

  • Berik, söz konusu açıklamayı, "İsrail El-Yevm" isimli gazetede, "Yemen'in güneyinde İsrail'in gizli dostlarından (GGK)" bahseden bir makalenin yayımlanmasının ardından yapmıştı.

BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş da 16 Haziran'da Amerikan Yahudi Komitesinin (AJC) düzenlediği on-line konferansta, İsrail ile iletişim kanallarının açık tutulması gerektiğini söylemişti.

ABD ve Polonya'nın öncülüğünde 13-14 Şubat 2019'da, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen "Orta Doğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek" başlıklı bir konferansta, Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid el-Carallah, Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi bin Abdullah ve Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani ile Netanyahu arasında yakınlaşma olmuştu.

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