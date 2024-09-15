Husiler İsrail'in merkezine füze saldırısı düzenledi: Katil Netanyahu tehdit etti

Hamas terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgali uzatmak için oyunlar oynadığını belirterek, “Yeni önerilere ihtiyacımız yok; şu anda ihtiyaç duyulan şey Netanyahu ve hükümetine baskı yapmak ve onları üzerinde anlaşmaya varılanları yerine getirmeye zorlamaktır” dedi.