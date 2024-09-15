Husiler İsrail'in merkezine füze saldırısı düzenledi: Katil Netanyahu tehdit etti

Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu haftalık kabine toplantısı öncesi, Yemen'den bugün ülkeye düzenlenen balistik füze saldırısı ve İsrail-Lübnan sınırındaki duruma ilişkin basına değerlendirmelerde bulundu.
'TEL AVİV GÜVENLİ OLMAYAN BÖLGE'
Bunun üzerine İsrail ordusu, 20 Temmuz'da Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde Limanı'nda İran destekli Husilerin askeri hedeflerine hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda 9 kişi ölmüş, 89 kişi yaralanmıştı.
İsrail ordusunun da duyurduğu saldırıda, hava savunma sistemlerinin önlediği füzenin parçalarının İsrail'in merkezinde açık araziye düştüğü, Ben Gurion Havalimanı yakınlarındaki açık arazide yangın çıktığı bildirilmişti.
İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırıların ardından, 8 Ekim 2023'ten beri, başta Hizbullah olmak üzere Lübnan'daki Lübnanlı ve Filistinli gruplar ile İsrail ordusu arasında "Mavi Hat" üzerinden karşılıklı çatışmalar devam ediyor.